TRAMPU PREKIPELO, KREĆE SA NACIONALNOM GARDOM NA ČIKAGO? Sve gori nakon serije pucnjava i masovnih ubistava, guvernera brutalno isprozivao
U seriji pucnjava u Čikagu najmanje sedam osoba je ubijeno, a 38 povređeno od petka uveče, saopštila je danas policija, što je navelo predsednika SAD Donalda Trampa da ponovi svoj poziv na vojnu intervenciju u trećem najvećem gradu u Sjedinjenim Američkim Državama.
- Zašto me guverner Pricker ne zove u pomoć? Mogao bih da učinim Čikago bezbednim gradom za jedan mesec, a za jednu godinu, bio bi jedan od najbezbednijih! - napisao je on danas u objavi na svojoj društvenoj mreži Thruth Social.
Kancelarija guvernera Ilinoisa Džej Bi Prickera, potencijalnog demokratskog predsedničkog kandidata 2028. godine, koji je više puta odbio Trampove pozive na vojnu intervenciju, nije se za sada oglasila povodom ovih navoda, preneo je AP.
Tramp je naredio raspoređivanje trupa Nacionalne garde u misijama borbe protiv kriminala u gradovima u kojima su demokrate na vlasti, uključujući Nju Orleans, Vašington i Memfis u Tenesiju, podsetio je AP.
Iako podaci policijske uprave Čikaga pokazuju blagi porast broja pucnjava u poređenju sa prvom polovinom prošle godine, stope nasilnog kriminala su generalno opale u gradu u poslednjih nekoliko godina, paralelno sa nacionalnim trendovima.
Preliminarne informacije čikaške policije ukazuju da se od petka popodne dogodilo najmanje dvadesetak pucnjava.
Među poginulima u vatrenim obračunima su jedan 21-godišnjak koji je pogođen u grudi, zatim 18-godišnji mladić, kao i 50-godišnji muškarac, prenosi AP.
Najmanje 12 ljudi zadobilo je prostrelne rane u petak uveče na jednoj čikaškoj ulici nakon što se zaustavio terenac, a dve osobe počele da pucaju iz vozila, saopštila je policija. Povređeni su prebačeni u četiri bolnice, a policija je saopštila da je još jedan muškarac zadobio nepoznate povrede i odbio je medicinsku pomoć.
(Tanjug)
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