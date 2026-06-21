Košarka

KEVIN PANTER OČIMA NE VERUJE! Ovako nešto mu se dugo nije desilo!

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21. 06. 2026. u 00:24

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Nekadašnji kapiten crno-belih Kevin Panter doživeo poniženje u finalu španskog prvenstva.

КЕВИН ПАНТЕР ОЧИМА НЕ ВЕРУЈЕ! Овако нешто му се дуго није десило!

Foto: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Košarkaši Valensije ekspresno su se revanširali Barseloni za poraz u finalu ACB lige i deklasirali Katalonce rezultatom 102:75.

Tako je ukupan skor u finalnoj seriji izjednačen na 1-1, a bivši igrač i kapiten Partizana, Kevin Panter uklopio se u sivilo svoje ekipe. Da zlo bude veće po njega, nekadašnji ljubimac "grobara" je na kraju i isključen zbog nesportske i tehničke greške, čime je pokazao frustracije i da mu je debakl teško pao.

Valensija je već u prvoj četvrtini imala dvocifreno vođstvo, da bi do odlaska na poluvreme, preko raspoloženog Nikolasa Laprovitole, Barselona spustila minus na šest poena razlike (44:38).

Međutim, domaći su meč prelomili u trećem kvartalu kada su pobegli na 20 poena viška i time praktično rešili sve dileme oko pobednika. Prednjačili su Žan Montero, Brekston Ki, Omari Mur i Met Kostelo, dok je u završnici prednost samo dodatno rasla.

Montero je bio najefikasniji sa 19 poena, a Ki je dodao 15. Na drugoj strani, Džoel Para ubacio je 16, dok je Laprovitola meč završio sa 14 poena. Kevin Panter je ubacio samo dva poena, kao i druga velika zvezda poraženog tima, Vil Klajburn.

Finale se igra do tri pobede, nastavlja se u ponedeljak 22. juna, u Blau Grani.

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