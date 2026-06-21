KEVIN PANTER OČIMA NE VERUJE! Ovako nešto mu se dugo nije desilo!
Nekadašnji kapiten crno-belih Kevin Panter doživeo poniženje u finalu španskog prvenstva.
Košarkaši Valensije ekspresno su se revanširali Barseloni za poraz u finalu ACB lige i deklasirali Katalonce rezultatom 102:75.
Tako je ukupan skor u finalnoj seriji izjednačen na 1-1, a bivši igrač i kapiten Partizana, Kevin Panter uklopio se u sivilo svoje ekipe. Da zlo bude veće po njega, nekadašnji ljubimac "grobara" je na kraju i isključen zbog nesportske i tehničke greške, čime je pokazao frustracije i da mu je debakl teško pao.
Valensija je već u prvoj četvrtini imala dvocifreno vođstvo, da bi do odlaska na poluvreme, preko raspoloženog Nikolasa Laprovitole, Barselona spustila minus na šest poena razlike (44:38).
Međutim, domaći su meč prelomili u trećem kvartalu kada su pobegli na 20 poena viška i time praktično rešili sve dileme oko pobednika. Prednjačili su Žan Montero, Brekston Ki, Omari Mur i Met Kostelo, dok je u završnici prednost samo dodatno rasla.
Montero je bio najefikasniji sa 19 poena, a Ki je dodao 15. Na drugoj strani, Džoel Para ubacio je 16, dok je Laprovitola meč završio sa 14 poena. Kevin Panter je ubacio samo dva poena, kao i druga velika zvezda poraženog tima, Vil Klajburn.
Finale se igra do tri pobede, nastavlja se u ponedeljak 22. juna, u Blau Grani.
BONUS VIDEO: Doček Alekse Avramovića, Marka Marinovića i Feđe Sretenovića na trgu u Čačku
Preporučujemo
HAPOEL KRENUO PO NVORU: Zvezda dobija milionsko obeštećenje za najboljeg igrača?
20. 06. 2026. u 21:32
KRAJ SAGE! Vratio se Željko Obradović
20. 06. 2026. u 15:15
OVAKVA HOLANDIJA MOŽE MNOGO: "Oranje" se ispravilo i razbilo Švedsku na Mundijalu (FOTO/VIDEO)
20. 06. 2026. u 20:57 >> 21:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ĐURICA ANALIZIRA SVETKSKO PRVENSTVO: "Svi idu dalje!" (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
19. 06. 2026. u 12:30
TOTALNI RASPAD BOSNE I HERCEGOVINE! Švajcarci u drugom kolu Mundijala u poslednjih 15 minuta "razbili" selekciju Sergeja Barbareza!
Reprezentacija Švajcarske pobedila je Bosnu i Hercegovinu sa 4:1 u drugom kolu B grupe Svetskog prvenstva.
18. 06. 2026. u 21:00 >> 21:00
POREKLO EDINA DžEKA: Rođen u Sarajevu, ali koreni Dijamanta su sa druge strane BiH
U JEDNOM intervjuu za britanske medije opisao je taj period kao vreme preživljavanja, ističući da rat tera decu da mnogo ranije odrastu i suoče se sa životnim lekcijama za koje nisu spremna.
19. 06. 2026. u 07:02
Komentari (0)