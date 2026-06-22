OTKRIVENA PODZEMNA MEGABAZA NA JUGU LIBANA: Hezbolah u tunelima sklapao iransko superoružje koje je moglo da zbriše Izrael (VIDEO)

ZAKOPANA ispod sela na vrhu brda u južnom Libanu, samo nekoliko kilometara od izraelske granice, grupa Hezbolah izgradila je podzemnu „vazduhoplovnu bazu“ za dronove iz koje je lansirala bespilotne letelice iranske proizvodnje na Izrael.

printscreen/youtube/Israel National News - Arutz Sheva

Podzemni objekat, čuvan masivnim čeličnim vratima za zaštitu od eksplozije, izgrađen je u poslednjoj deceniji uz direktnu iransku pomoć, uključujući planiranje i finansiranje, rekli su izraelski vojni zvaničnici za „Tajms of Izrael“ tokom organizovane medijske ture lokacije prošle nedelje.

Novinari su dovedeni u Liban u sumrak, kako bi se poseta tunelu odvijala pod okriljem mraka - pokušaj vojske da ublaži mogućnost napada Hezbolaha na članove štampe.

Kako je sunce zalazilo nad Sredozemnim morem, novinari su voženi u konvoju "Hamvija" duž libanske obale pre nego što su krenuli na istok ka Madždal Zunu, oko šest kilometara od izraelske granice.

Samo sa mesečinom i svetlećim štapićima koji su osvetljavali put, vojnici su vodili grupu do glavnog ulaza u tunel, koji je bio dostupan sa nivoa tla na severnoj strani planine.

Tunel i okolno područje, koje je u četvrtak na ažuriranoj mapi izraelske vojske označeno kao deo tampon zone južnog Libana, zauzela je ovog meseca rezervna formacija komandosa i padobranaca.

Operacija se odvijala usred klimavog primirja u kojem su i Izrael i Hezbolah nastavili da napadaju jedni druge.

Prema Izraelskim odbrambenim snagama (IDF), tunel se proteže nekoliko stotina metara u planinu, dostižući dubinu od 29 metara ispod Madždal Zuna — uključujući i deo ispod džamije.

IDF je u prošlosti otkrio slične tunele Hezbolaha u južnom Libanu, ali su komandanti rekli da je ovaj izgrađen po „mnogo višem standardu“, uporedivom sa podzemnom iranskom fabrikom raketa u Siriji koju je vojska napala u septembru 2024. godine.

Vojnici i oficiri su bili dostupni za obilazak pod uslovom anonimnosti, u skladu sa vojnim protokolom.

Tuneli široki kao putevi

Unutar tunela, koji je bio dovoljno širok da kroz njega može da prođe standardno vozilo, Hezbolah je sastavljao dronove iranske proizvodnje koristeći delove prokrijumčarene u Liban, prema navodima vojske.

Iran, koji je uložio velika sredstva u razvoj i proizvodnju dronova, odavno se smatra da snabdeva svoju libansku proksi grupu raketama i drugim oružjem namenjenim za upotrebu protiv Izraela.

Nakon zauzimanja tunela, vojnici su pronašli oko 50 bespilotnih letelica sa bojevim glavama od oko 30 kilograma eksploziva, rekli su oficiri.

Dronovi su izgleda bili istog tipa koji se koristio u napadima na Izrael, kao što je bio smrtonosni napad na bazu za obuku brigade Golani u oktobru 2024. godine. Obično mogu da lete od 200 do 500 kilometara (125 do 310 milja), što je dovoljno da dosegnu ceo Izrael, prema zvaničnicima IDF-a. Vojni analitičar Fabijan Hinc je identifikovao bespilotne letelice kao iranski dizajn drona, poznat kao Kasef u službi Huta u Jemenu koje podržava Iran.

Zaplena neoštećenih dronova

Zauzimanje tunela označilo je prvi put da je IDF imao pristup potpuno neoštećenim iranskim dronovima ove vrste, pružajući vojsci vredne obaveštajne podatke, rekao je jedan oficir za „Tajms of Izrael“.

Dronovi, u različitim fazama montaže, bili su izloženi duž betonskih zidova tunela kako bi ih novinari na turi mogli videti.

Pored bespilotnih letelica, trupe su pronašle oko osam tona eksplozivnog materijala u prostorijama podzemnog lokaliteta, prema navodima vojske.

- Ovo su dronovi koji su pretili državi Izrael celom njenom dužinom i širinom. Došli smo ovde da lišimo Hezbolah tih mogućnosti - rekao je novinarima komandant eskadrile u elitnoj jedinici za borbenu inženjering Jahalom.

Na južnoj strani planine nalazili su se okna iz kojih bi Hezbolah lansirao bespilotne letelice na Izrael.

- Na kraju tunela nalaze se izlazi, četiri izlaza zaštićena vratima za zaštitu od eksplozije na šinama. Mogu se otvoriti i omogućiti lansiranje bespilotnih letelica na Izrael - rekao je oficir Jahaloma.