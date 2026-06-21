VUČIĆ KRITIKUJE SRBIJA VOZ: Naša železnica mora biti tačnija i od nemačke i od švajcarske

Strašno je važno da održavao auto-puteve i pruge, navodi on.

Ovaj objekat je za nas veoma važan, moderno je uređen, sve je u njemu digitalno, istakao je on.

- Do minimuma dovodimo mogućnost ljudske greške. Mi moramo ljude da zamolimo da budu oprezni, da ne idu preko pruga, vozovi u ovoj zemlji rade. Molim ljude iz Infrastrukture železnica da obiđu svaki prelaz. I vama iz Srbija Voza da kažem da ne možete da kasnite više, menjaćemo direktore, nema kašnjenja po 45 minuta sa Prokopa. Tri minuta kašnjenja - smenjivaćemo ljude. Naša železnica mora biti tačnija i od nemačke i od švajcarske železnice. Razumem kada se desi neka nesreća kao u Lukićevu, nije problem tada 200 minuta, ali ne razumem inače - kazao je Vučić.

Jedinstveni dispečerski centar predstavlja važan korak u modernizaciji železničke infrastrukture i unapređenju bezbednosti, efikasnosti i pouzdanosti železničkog saobraćaja.

Foto: Novosti

Investitor je "Infrastruktura železnice Srbije", a izvođači radova su "RŽD Inetrnešnl" iz Rusije i "RZD International" iz Beograda.

Prisutan je i ambasador Ruske Federacije Aleksandar Bocan-Harčenko.

Foto: Novosti

Foto: Novosti