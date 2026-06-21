VUČIĆ KRITIKUJE SRBIJA VOZ: Naša železnica mora biti tačnija i od nemačke i od švajcarske
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je novoizgrađeni Jedinstveni dispečerski centar upravljanja saobraćajem vozova.
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