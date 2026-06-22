IVANA ŠALIPUR LOLA NAPUŠTA AMERIKU ZBOG SINA: Veliki životni preokret nakon pobede u "Nikad nije kasno" (FOTO)
IVANA Šalipur Lola ponela je titulu pobednice stručnog žirija u takmičenju „Nikad nije kasno“ za 2025/2026 godinu, a pobedu očigledno nije očekivala.
Nakon što joj je uručena pobednička statua, Ivana je izjavila da su kandidati tokom ove sezone bili fantastični i da je upravo zbog toga mislila da je njena pobeda izvesna.
– Uopšte nisam očekivala! U šoku sam bukvalno– rekla je Lola iznenađeno.
Prilikom preuzimanaja pobedničke statue, Lola je naglasila da pobedu posvećuje svom šestogodišnjem sinu, koji je ujedno i razlog što će pobednica u narednom periodu napraviti ogromnu životnu promenu.
– Tu je on sa mnom. Mi smo ovde zapravo u Beogradu od marta, tu živimo, dok se dešava sve ovde. Ostajem u Srbiji. Htela sam da moj sin počne ovde u školu, upisala sam ga, počinje u septembru, tako da ćemo se družiti. Možda u jednom trenutku samo odem u Ameriku- rekla je Lola
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
NOVI STRAVIČNI DETALjI SMRTI MARIJE (21): Dok ležala nepomična, radnik povukao jeziv potez koji je šokirao sve (VIDEO)
Smrt Marije (21) nakon bandži skoka u Brazilu dobila je novi obrt pošto svedok tvrdi da je zaposleni uklonio njenu GoPro kameru sa mesta nesreće.
16. 06. 2026. u 12:22
ŠEF NEMAČKE VOJSKE IZDAO DRAMATIČNO UPOZORENjE: Evo kada će nas Rusija napasti, moramo biti spremni za borbu
NEMAČKA mora da se pripremi za ruski napad do 2029. godine, ili čak i ranije, izjavio je šef nemačke vojske za Politiko.
11. 06. 2026. u 16:23
TEŠKA BORBA ZA ŽIVOT NAŠEG SLAVNOG MUZIČARA: "Rak mi grize kosti, proširio se na celo telo, molim vas - pomozite da preživim"
"MOLIM vas, vratite mi onu dobrotu koju sam godinama delio sa vama, donirajte odmah i pomozite mi da preživim."
20. 06. 2026. u 16:23
Komentari (0)