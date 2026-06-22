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IVANA ŠALIPUR LOLA NAPUŠTA AMERIKU ZBOG SINA: Veliki životni preokret nakon pobede u "Nikad nije kasno" (FOTO)

Dušan Cakić

22. 06. 2026. u 00:48

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IVANA Šalipur Lola ponela je titulu pobednice stručnog žirija u takmičenju „Nikad nije kasno“ za 2025/2026 godinu, a pobedu očigledno nije očekivala.

ИВАНА ШАЛИПУР ЛОЛА НАПУШТА АМЕРИКУ ЗБОГ СИНА: Велики животни преокрет након победе у Никад није касно (ФОТО)

FOTO: Novosti

Nakon što joj je uručena pobednička statua, Ivana je izjavila da su kandidati tokom ove sezone bili fantastični i da je upravo zbog toga mislila da je njena pobeda izvesna.

– Uopšte nisam očekivala! U šoku sam bukvalno– rekla je Lola iznenađeno.

FOTO: Novosti

Prilikom preuzimanaja pobedničke statue, Lola je naglasila da pobedu posvećuje svom šestogodišnjem sinu, koji je ujedno i razlog što će pobednica u narednom periodu napraviti ogromnu životnu promenu.

– Tu je on sa mnom. Mi smo ovde zapravo u Beogradu od marta, tu živimo, dok se dešava sve ovde. Ostajem u Srbiji. Htela sam da moj sin počne ovde u školu, upisala sam ga, počinje u septembru, tako da ćemo se družiti. Možda u jednom trenutku samo odem u Ameriku- rekla je Lola

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