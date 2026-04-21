Trostruko ubistvo na Starom aerodromu: Opsadno stanje u Podgorici (VIDEO)

PRESTAVA "Knjiga o Milutinu", koja je danima unapred rasprodata, sinoć je pobrala desetominutne stajaće ovacije u Zvezdara teatru, nakon čega je glumac podigao šajkaču visoko, dodavši tihe reči publici - Budite u miru. Fantastični Nenad Jezdić, u ulozi šumadijskog seljaka u kultnoj monodrami, proveo je publiku kroz stradanja srpskog naroda u tri rata - balkanskim i Prvom svetskom ratu. Posle prvih pola sata, Jezdić je pokušao da mimikom opomene jednog muškarca u publici, ali on nije mario. Onda mu je sa pozornice doviknuo: Skloni to iz ruke!