Svet

PENTAGON PODIGAO UZBUNU NA NAJVIŠI NIVO: Sumnja se da Izrael špijunira Trampovu administraciju

V.N.

06. 06. 2026. u 15:20

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PENTAGON je poslednjih nedelja podigao procenu kontraobaveštajne pretnje povezane sa Izraelom na najviši nivo zbog zabrinutosti zbog pojačanih izraelskih špijunskih aktivnosti usmerenih ka Sjedinjenim Američkim Državama, rekli su sadašnji i bivši američki zvaničnici za NBC njuz.

ПЕНТАГОН ПОДИГАО УЗБУНУ НА НАЈВИШИ НИВО: Сумња се да Израел шпијунира Трампову администрацију

Foto: Tanjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Prema njihovim navodima, izraelske službe nastoje da prikupe informacije o internim razmatranjima i donošenju odluka administracije američkog predsednika Donalda Trampa u vezi sa sukobima na Bliskom istoku.

Izvori tvrde da su američko Ministarstvo odbrane i Obaveštajna agencija za odbranu (DIA) izradili novu procenu koja sposobnost Izraela za ljudsku špijunažu i tehničko prikupljanje podataka ocenjuje kao "kritičnu".

Zvaničnici tvrde da dokument sadrži i primere događaja koji su pojačali zabrinutost unutar Pentagona, ali nisu naveli da li je neki konkretan incident doveo do odluke o podizanju nivoa upozorenja.

Oni su naveli da pojačane mere opreza zasad ne utiču na svakodnevnu razmenu obaveštajnih podataka između SAD i Izraela, ali da bi mogle da dovedu do dodatnih bezbednosnih mera tokom kontakata američkih zvaničnika sa izraelskim partnerima. Izraelska ambasada u Vašingtonu odbacila je te tvrdnje, navodeći da je "potpuno netačno" da Izrael špijunira Sjedinjene Američke Države.

 - Izrael ne prikuplja obaveštajne podatke o američkim entitetima, a kamoli o zvaničnicima američke vlade. Napori Izraela za prikupljanje obaveštajnih podataka usmereni su na njegove neprijatelje, a ne na saveznike - saopštila je izraelska ambasada. Pentagon je odbio da komentariše navode, dok je zvaničnik Bele kuće kazao da je priča "lažna" i da dolazi od osoba koje nemaju saznanja o tome šta se dešava.

(Tanjug)

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