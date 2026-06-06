PENTAGON PODIGAO UZBUNU NA NAJVIŠI NIVO: Sumnja se da Izrael špijunira Trampovu administraciju

PENTAGON je poslednjih nedelja podigao procenu kontraobaveštajne pretnje povezane sa Izraelom na najviši nivo zbog zabrinutosti zbog pojačanih izraelskih špijunskih aktivnosti usmerenih ka Sjedinjenim Američkim Državama, rekli su sadašnji i bivši američki zvaničnici za NBC njuz.

Foto: Tanjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Prema njihovim navodima, izraelske službe nastoje da prikupe informacije o internim razmatranjima i donošenju odluka administracije američkog predsednika Donalda Trampa u vezi sa sukobima na Bliskom istoku.

Izvori tvrde da su američko Ministarstvo odbrane i Obaveštajna agencija za odbranu (DIA) izradili novu procenu koja sposobnost Izraela za ljudsku špijunažu i tehničko prikupljanje podataka ocenjuje kao "kritičnu".

Zvaničnici tvrde da dokument sadrži i primere događaja koji su pojačali zabrinutost unutar Pentagona, ali nisu naveli da li je neki konkretan incident doveo do odluke o podizanju nivoa upozorenja.

Oni su naveli da pojačane mere opreza zasad ne utiču na svakodnevnu razmenu obaveštajnih podataka između SAD i Izraela, ali da bi mogle da dovedu do dodatnih bezbednosnih mera tokom kontakata američkih zvaničnika sa izraelskim partnerima. Izraelska ambasada u Vašingtonu odbacila je te tvrdnje, navodeći da je "potpuno netačno" da Izrael špijunira Sjedinjene Američke Države.

- Izrael ne prikuplja obaveštajne podatke o američkim entitetima, a kamoli o zvaničnicima američke vlade. Napori Izraela za prikupljanje obaveštajnih podataka usmereni su na njegove neprijatelje, a ne na saveznike - saopštila je izraelska ambasada. Pentagon je odbio da komentariše navode, dok je zvaničnik Bele kuće kazao da je priča "lažna" i da dolazi od osoba koje nemaju saznanja o tome šta se dešava.

(Tanjug)