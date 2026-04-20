Aco Đukanović: Biran je dan kad ću biti uhapšen

U OSNOVNOM sudu u Nikšiću danas je održana kontrola optužnice koju je Osnovno državno tužilaštvo u tom gradu podnelo protiv Aca Đukanovića, zbog sumnje da je počinio krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Postupajući tužilac Vanja Sinđić ocienila je da je optužnica utemeljena, navodeći da je veštačenjem u Forenzičkom centru u Danilovgradu utvrđeno da su pronađeno oružje i municija funkcionalni, kao i da okrivljeni nema odgovarajuće oružne listove.

Odbrana Đukanovića, koju zastupa advokat Slobodan Stašević, tvrdi da nema dokaza da je pronađeno oružje nezakonito, već da "Tužilaštvo nije proverilo sve relevantne evidencije".

Ukazali su da je izvršen uvid samo u elektronsku bazu podataka, ali ne i u ručno vođene evidencije koje su postojale do 2008. godine. Prema njihovim navodima, "optužnica se zasniva na parcijalnim informacijama i pretpostavkama, a ne na konkretnim dokazima".

- Jedina istina u optužnici je da sam neosuđivano lice, svi drugi dokazi su nezakoniti i netačni. Ovakva optužnica je nezakonita i očekujem da bude odbačena. Biran je dan kad ću biti uhapšen, praćen je i moj frizer - saopštio je Aco Đukanović, brat bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića.