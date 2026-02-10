VEĆINA TRAŽI SLAMKU SPASA: Vlast u Podgorici spala na 26 odbornika, pet manje nego što je potrebno

ZA čiju slamku spasa će se zakačiti gradonačelnik Podgorice Saša Mujović (Pokret Evropa sad) i ostatak vlasti, nakon što su to društvo napustili Demokratska narodna partija Milana Kneževića sa četiri odbornika i Slobodna Crna Gora Vladislava Dajkovića - jednim?

V.K.

Krhka većina bi preživela ulaskom malih opozicionih stranaka, ali bez DPS-a. Reč je o Građanskom pokretu URA bivšeg premijera Dritana Abazovića, Stranke evropskog progresa nekadašnjeg šefa ANB-a Duška Markovića ili Preokreta profesora Srđana Perića.

Skupština glavnog grada ima 59 odbornika, a za konstituisanje lokalne vlasti potrebna je podrška najmanje njih 30. Vladajuću većinu u Podgorici čini 31 odbornik. U njoj su savez PES-Demokrate (14 odbornika), partije bivšeg DF (13) i Pokret za Podgoricu koji je blizak predsedniku države Jakovu Milatoviću (četiri odbornika). Bez DNP-a i Slobodne Crne Gore, vladajuća koalicija je "pala" na 26 odbornika i moraće da potraži podršku najmanje četiri predstavnika opozicije da bi preživela.

U tom slučaju potrebna im je podrška dve opozicione stranke, ako se ne bi računao DPS. Ostaju im pregovori sa GP URA, SEP-om, Preokretom koji imaju po dva odbornika ili možda Evropskim savezom (Socijaldemokrate, SDP i Liberalna partija) koji ima tri.

Profesor Spasoje Tomić ocenjuje za "Novosti" da je gradonačenik Mujović pokazao deficit političke zrelosti, insistirajući na isključivom i ultimativnom pristupu.

Antisrpska politika PES PES je kontinuitet spoljno političkih prioriteta DPS-a, nastavak antisrpske politike podela u Crnoj Gori, glavna opstrukcija SPO i SDT u borbi protiv DPS mafije i glavni promoter opasne populističke ekonomske politike koja vodi državu u dužničko ropstvo - saopštio je lider PzP Nebojša Medojević. - Zahtevi DNP su opravdani i u skladu sa programskim opredelenjem te stranke, ali i sa političkim principima na kojima je DF uspeo da sruši režim Mila Đukanovića.

- U uslovima krhke većine u Podgorici, takva retorika ne vodi stabilizaciji, već proizvodi dodatnu institucionalnu nestabilnost i urušava poverenje unutar same vlasti. Iz tog razloga, mnogo je izvesnije da će Mujović pokušati da obezbedi manjinsku podršku dela opozicije kako bi se izbegao politički ćorsokak i zadržala elementarna funkcionalnost gradske uprave. Pokret Evropa sad nema ni politički ni strateški interes da dozvoli uvođenje prinudne uprave u Podgorici. PES bi time, praktično, sam sebe lišio pozicije gradonačelnika, koja im je ključna poluga političke vidljivosti i organizacione snage uoči izbora iduće godine, kaže Tomić i dodaje da zbog toga priče o "šavničkom scenariju" nemaju podršku, jer Podgorica nije Šavnik.

U međuvremenu, Mujović je saopštio da će razgovarati sa direktorima javnih ustanova i preduzeća iz DNP-a, i ukoliko se ispostavi da oni dele mišljenje sa Milanom Kneževićem u vezi sa Podgoricom, svaka saradnja biće završena!

Poslednja sednica gradskog prlamenta je bila 8. decembra, a prva naredna bi trebalo da se sazove do 8. marta. Klub odbornika DNP-a saopštio je da neće učestvovati u daljem radu tog tela i davati legitimitet gradonačelniku, koji je, kako su kazali, ostao bez odborničke većine. Oni neće učestvovati u njegovoj smeni niti skraćenju mandata Skupštine zajedno sa DPS-om, ali upozoravaju da bi obezbeđivanje kvoruma uz podršku DPS značilo novu političku koaliciju u Podgorici. I zato smatraju da Mujović treba da podnese ostavku i tako doprinese prevazilaženju krize i deblokadi glavnog grada.