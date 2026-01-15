Crna Gora

USTAŠKI dernek u Crnoj Gori: Svečanost povodom Dana Hrvata u Crnoj Gori

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

15. 01. 2026. u 17:09

USTAŠKA zabava u organizaciji Hrvatskog narodnog veća u Crnoj Gori organizovalo svečanost u Tivtu.

УСТАШКИ дернек у Црној Гори: Свечаност поводом Дана Хрвата у Црној Гори

Foto printskrin Instagram/istorija_srba_i_srbije

Na zvaničnoj svečanosti povodom Dana Hrvata u Crnoj Gori – domoljubni bend Hrvatske ruže.

U repertoaru: pesma posvećena Hrvatima u Domovinskom ratu, poznata i po izvođenju u duetu sa Markom Perkovićem Tompsonom.

Baš „građanski“ i „multietnički“ izbor Hrvatskog narodnog veća.

Pjesme i izvođači koji su decenijama simbol jednog isključivog, ratnog narativa – sada kao poruka suživota u Crnoj Gori.

Ako je ovo vizija multikulturalnosti – onda je barem iskreno pokazana.

