USTAŠKI dernek u Crnoj Gori: Svečanost povodom Dana Hrvata u Crnoj Gori
USTAŠKA zabava u organizaciji Hrvatskog narodnog veća u Crnoj Gori organizovalo svečanost u Tivtu.
Na zvaničnoj svečanosti povodom Dana Hrvata u Crnoj Gori – domoljubni bend Hrvatske ruže.
U repertoaru: pesma posvećena Hrvatima u Domovinskom ratu, poznata i po izvođenju u duetu sa Markom Perkovićem Tompsonom.
Baš „građanski“ i „multietnički“ izbor Hrvatskog narodnog veća.
Pjesme i izvođači koji su decenijama simbol jednog isključivog, ratnog narativa – sada kao poruka suživota u Crnoj Gori.
Ako je ovo vizija multikulturalnosti – onda je barem iskreno pokazana.
