"BOTUN JE BIO SAMO OKIDAČ": Milan Knežević najavio ostavke ministara i uskraćivanje podrške Vladi Milojka Spajića

Lider Demokratske narodne partije Milan Knežević izjavio je da će ministri iz redova te stranke, Milan Zogović i Maja Vukićević, podneti ostavke ukoliko na prvoj narednoj sednici Vlade budu odbijene inicijative DNP-a koje se odnose na srpski jezik, državljanstvo, trobojku i otvaranje dijaloga o gradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

- Ukoliko na prvoj narednoj sednici Vlade budu odbijene naše inicijative o srpskom jeziku, državljanstvu, trobojci i dijalogu u vezi sa gradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, ministri iz redova Demokratske narodne partije, Milan Zogović i Maja Vukićević, podneće ostavke. Poslanički klub će otkazati podršku Vladi Milojka Spajića, a Odbornički klub DNP-a u Skupštini Glavnog grada otkazaće podršku gradonačelniku Saši Mujoviću - kazao lider DNP-a Milan Knežević, gostujući na televiziji Adria.

U tome, naglasio je on, nema dileme.

- Nema nikakvog prostora za manipulacije, analize i frustracije, koje smo imali priliku da čitamo na društvenim mrežama i to dominantno od ljudi koji ili podržavaju DPS ili rade protivno interesima i DNP-a i srpskog i crnogorskog naroda u Crnoj Gori - istakao je Knežević, navodeći da je okidač za posljednju odluku njegove partije bila, kako je kazao, brutalna akcija policije posljednjih dana prošle godine.

U toj akciji u kojoj je, rekao je Knežević, učestvovalo 680 policajaca, privedena su 54 mještanina koji mjesecima protestuju zbog najavljene gradnje kolektora u Botunu.

- Ja sam na protestima od 1998. godine. Još kao srednjoškolac sam išao na proteste zbog pokradenih izbora. Tvrdim da je sad, u noći između 29. i 30. decembra, u Botunu bilo više policije nego 24. oktobra 2015. godine. To je bio okidač da ubrzamo ove naše inicijative, koje su svakako trebalo da se nađu na dnevnom redu u martu ili aprilu ove godine - rekao je Knežević, objašnjavajući zašto su se u inicijativi našli srpski jezik, državljanstvo i trobojka, a ne samo Botun.

Najveće, kako je rekao, „lažovčine u Crnoj Gori“, njega prozivaju da li drži riječ.

- To je paradoks Crne Gore. Najveće lažovčine i politički, medijski i NVO talog, koji ujutro laže samog sebe pred ogledalom da lijepo izgleda, mene proziva da li ću da održim riječ. Mene, koji sam ležao sa onim ljudima tamo satima i bio sa njima do kraja. Kada sam najavio da ću tamo da budem, rekli su da neću biti u Botunu. A Knežević je imao ponudu preko jednog visokog policijskog funkcionera, koji je došao kod mog brata i brata od strica da izađe iz obruča i ne bude sa građanima Botuna. I znate li što mu je rekao moj brat od strica – da mi to ne smije saopštiti jer bih mu zubima grkljan izvadio…- rekao je Knežević.

“Očekujem da će Spajić i partneri uvažiti inicijative”

Sjednicu Vlade, kazao je on, očekuje krajem ove ili tokom sljedeće sedmice.

- Očekujem da Spajić i naši koalicioni partneri uvaže naše inicijative i da ćemo otpočeti dijalog i početi da rješavamo ono što smatramo da je jedan od ozbiljnih problema koji opterećuje crnogorsko društvo i zaustavlja ga na njegovom putu ka Evropskoj uniji. Ako je svakom stalo do dijaloga i ako žele da deeskaliraju i ova bezbjednosna situacija u Botunu… Viđeli ste danas blokade na dva kružna toka u Podgorici i one će se sigurno u narednom periodu radikalizovati. Ti ljudi žele razgovor, ali uporno dobijaju odgovore koji iritiraju i dodatno podižu tenzije. Mislim da nikom u Crnoj Gori nije potrebno da se prolije kap ljudske krvi, a 31. decembra se to i moglo desiti da nije bilo odgovornih ljudi koji su sa građanima Zete donijeli odluke koje su zaustavile eskalaciju - rekao je Knežević.

Upozorio je da se bez dijaloga može očekivati radikalizacija protesta, podsećajući na jučerašnje blokade dva kružna toka u Podgorici i na opasnost od eskalacije, koja je, kako je rekao, 31. decembra izbegnuta zahvaljujući odgovornim odlukama građana Zete.

Knežević je podsetio i na referendum održan 14. decembra prošle godine u Zeti, na kojem se 98,5 odsto izašlih birača izjasnilo protiv gradnje kolektora u Botunu, ističući da je reč o jasno iskazanoj volji građana.

On je demantovao tvrdnje da je rekao da će automatski izaći iz Vlade u slučaju bilo kakve represivne mere policije, pojasnivši da je najavio da će Predsedništvu DNP-a predložiti takav potez, ali da odluke ne donosi sam. Ocenio je da značajan deo političkog i NVO establišmenta nije osudio intervenciju policije nad, kako je rekao, golorukim narodom Zete, hapšenje starih lica, žena i predsednika opštine, dok su, prema njegovim rečima, Spajić i Mujović čestitali policiji na akciji.

U prilog tvrdnji da DNP vodi principijelnu politiku, Knežević je podsetio da je ta stranka u maju 2024. godine, nakon usvajanja Rezolucije o Srebrenici, suspendovala podršku Vladi do ispunjenja zahteva koji su se takođe odnosili na srpski jezik, dvojno državljanstvo i trobojku.

Govoreći o mogućem formiranju radnih grupa i komisija, Knežević je poručio da DNP neće učestvovati u telima koja bi služila za kupovinu vremena do 2027. godine, naglasivši da je za izradu zakona o državljanstvu i državnim simbolima dovoljno od 15 do mesec dana i 41 glas u parlamentu. Podsetio je na izjavu predsednika Skupštine Andrije Mandića da će podržati inicijative DNP-a i dodao da bi, uz podršku Alekse Bečića, zakoni mogli biti usvojeni.

Prema Kneževićevim rečima, nakon toga bi ostala pitanja srpskog jezika i Botuna, za koja smatra da su lakše rešiva nego što se predstavljaju. On je dodao da je Mandić 31. decembra doprineo povlačenju policije nakon razgovora sa građanima, ali da ni on ne može sam da reši sva pitanja u Crnoj Gori.

Knežević je ukazao i na, kako je naveo, netransparentne dogovore unutar parlamentarne većine, navodeći primer budžeta od tri milijarde evra, iz kojeg je Zeta dobila svega dve hiljade evra za balon salu. On je dodao da od Srbije očekuje pomoć od 1,2 miliona evra za glavnu gradsku saobraćajnicu u Zeti.

Komentarišući podršku Srbije i predsednika Aleksandra Vučića, Knežević je rekao da je reč isključivo o ljudskoj podršci i da se Vučić ni na koji način nije mešao u ova pitanja. Ističući lični odnos prema Beogradu, naveo je da tamo nema nikakvu imovinu, već samo, kako je rekao, ljubav prema tom gradu.

