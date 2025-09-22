KRUG LJUBAVI U HERCEG NOVOM: Kolo srpskih sestara obeležilo slavu programom „Kosovo je naša kolevka“

Slava hercegnovskog Kola srpskih sestara rođenje presvete Bogorodice – Mala Gospojina obeležena je u manastiru Savina programom „Kosovo je naša kolijevka“. Domaćini, sa predsednicom Dragicom Spaić, ugostili članice nedavno osnovanog Kola srpskih sestara u Lešku.

Blagoslov ovom sestrinskom okupljanju episkopa raško-prizrenskog Teodosija preneo je otac Milomir Vlašković, ističući da je susret sestara „krug ljubavi“ koji spaja u Gospodu.

Predsednica Kola iz Leška, Vesna Ilić, poručila je da je ovo udruženje zajednica žena koje veru i snagu stavljaju u službu Crkve i naroda. Hercegnovski publicista Nebojša Rašo podsetio je na ulogu Novljana u hercegovačkom ustanku, kao i na humanitarni rad hercegnovskog Kola tokom poslednjih decenija.U programu, koji je vodila Dragana Zečević Plavanski, učestvovali su etno-pojci iz Štrpca i Trebinja, Srpsko pevačko društvo „Karađorđe“, članovi KUD-a „Igalo“, guslar Milija Kosović, profesor flaute Dušan Tadić i pesnikinja Branka Denda.

U manastiru Savina služena je liturgija i tradicionalno prelomljen slavski kolač.