TELO ČOVEKA DVE GODINE BILO U HLADNJAČI U KBC U KOTORU: Iza svega se krije jeziva priča

KANADSKI državljanin Dejvid Beri Nivel (1947. godište) iz Sidneja, koji je preminuo 29. avgusta 2023. godine u 78. godini u Kliničko-bolničkom centru u Kotoru, sahranjen je tek 2. septembra ove godine.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Telo preminulog u poslednjem trenutku premešteno je i odvezeno u Tivat, gde je sahranjeno u tamošnjoj grupnoj grobnici, jer u takvoj grobnici u Kotoru nije bilo mesta, piše list.

Kako saznaje "Pobjeda", kanadski državljanin je bio pacijent u KBC Kotor, a nakon njegove smrti nastao je problem jer ga se porodica odrekla i odbila da preuzme telo i izvrši sahranu.

Direktor bolnice je svakog meseca slao dopise raznim institucijama u pokušaju da reši ovaj slučaj, ali nije dobijao odgovore, piše crnogorski medij.

Navodi se da je, nakon kvara, postojala opasnost da boravak tela u nefunkcionalnoj hladnjači može dovesti do katastrofalnih posledica po kotorsku bolnicu, uključujući mogućnost pojave i širenja zaraze.

Situacija je bila alarmantna i zahtevala je brzu reakciju, a problem je rešen tako što je kanadski državljanin na kraju sahranjen u Tivtu.