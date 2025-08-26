VLAST U CRNOJ GORI OPET PALA NISKO: Dodik hteo da pošalje pomoć u gašenju požara, usledio sraman odgovor Podgorice

PREDSEDNIK Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska ponudila Crnoj Gori pomoć u gašenju nedavnih požara, ali da je odustala nakon što je Podgorica insistirala da ta pomoć ide preko Sarajeva.

Foto: V. Tripić

- Imamo četiri, pet helikoptera koji nose 500-600 litara vode. Hteo sam da ih pošaljem Crnoj Gori, a onda smo dobili odgovor - može, ali samo preko Ministarstva inostranih poslova u Sarajevu. Ja sam onda rekao – neće ići nijedan - naveo je Dodik.

Nakon što je Podgorica odbila helikoptere koji pripadaju Policiji Republike Srpske, kaže Dodik, prihvatila je jedan helikopter kojim upravljaju muslimani u Sarajevu i koji nosi svega 200 litara vode.

- Taj helikopter je imao ukupno šest naleta po 200 litara. To je ništa. A kada srpski helikopter `Kamov` prospe pet tona vode na mesto požara i ugasi ga odmah, oni kažu – to ne valja - rekao je Dodik za TV Informer.

