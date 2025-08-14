POČINJE TRG OD ĆIRILICE: Programi u znaku jubileja i očuvanja kulturnog identiteta srpskog naroda
Očuvanje ćiriličnog pisma i duhovno-kulturnog identiteta srpskog naroda, okosnica je 12. izdanja Trga od ćirilice, koji će u Herceg Novom biti otvoren 15. avgusta, na dan slave grada, praznik prenosa moštiju Svetog arhiđakona Stefana. Programi će trajati do 28. avgusta.
Među značajnim jubilejima koji će po tradiciji biti obeleženi na Trgu od ćirilice su: 1700 godina od Prvog vaseljenskog sabora, 850 godina od rođenja Svetog Save, prvog Arhiepiskopa srpskog; jubileji Svetog Petra II Petrovića Njegoša – Lovćenskog Tajnovidca (200 godina od dolaska u školu arhimandrita Josifa Tropovića na Toploj u Herceg Novom, 180 godina Luče mikrokozma, 180 godina od izgradnje i 100 godina od obnove Lovćenske kapele), 80 godina od stradanja Sveštenomučenika Mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, sveštenstva i vjernog naroda, 80 godina od rođenja pesnika Rajka Petrova Noga i 50 godina od upokojenja nobelovca Iva Andrića.
Poseban program biće posvećen novokanonizovanom svetitelju Crkve Hristove rodom iz Baošića – arhimandritu Kirilu Cvjetkoviću. Organizatori najavljuju premijeru filma „Sjaj Herceg Novog 1382–2025”; veče pesnika članova UKCG, a za najmlađe predstavu Srpske bajke i predstavljanje fototipskog izdanja tvrdoško-savinskog prepisa Zakonopravila Svetoga Save.
Trg od ćirilice će biti otvoren 15. Avgusta na Kanli kuli, a istog dana Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Spasa na Toploj, sa početkom u 9 časova, služiće mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije sa više arhijereja, brojnim sveštenicima i sveštenomonasima.
Trg od ćirilice će na Kanli kuli blagosloviti mitropolit Joanikije, a otvoriće ga predsjednik Herceg Novog Stevan Katić. Nastupiće Srpsko pravoslavno crkveno pevačko društvo „Sveti Sava” iz Herceg Novog, dramski umetnik Viktor Savić, dvostruki svetski šampion u klasičnoj harmonici Petar Balaban, narodni guslar Maksim Vojvodić, vokalna solistkinja Teodora Bajić i KUD „Sveti Jovan Vladimir“ iz Bara. Poseban akcenat večeri biće na obeležavanju 200 godišnjice od dolaska mladog Rada Tomova, potonjeg Petra drugog vladike crnogorskog, u školu arhimandrita Josifa Tropovića na Toploj. Trg će trajati do 28. avgusta, kada će biti proslavljena slava manastira Savina – Uspenje Presvete Bogorodice.
Na 12. Trgu od ćirilice biće dodeljene tradicionalne nagrade: Pečat Hercega Šćepana i Ćiriličnik. Manifestaciju organizuje Srpska pravoslavna crkvena opština topaljsko-hercegnovska, a pokrovitelji su Mitropolija crnogorsko-primorska i Opština Herceg Novi.
