Crna Gora

POČINJE TRG OD ĆIRILICE: Programi u znaku jubileja i očuvanja kulturnog identiteta srpskog naroda

Vitka Vujnović

14. 08. 2025. u 15:17

Očuvanje ćiriličnog pisma i duhovno-kulturnog identiteta srpskog naroda, okosnica je 12. izdanja Trga od ćirilice, koji će u Herceg Novom biti otvoren 15. avgusta, na dan slave grada, praznik prenosa moštiju Svetog arhiđakona Stefana. Programi će trajati do 28. avgusta.

ПОЧИЊЕ ТРГ ОД ЋИРИЛИЦЕ: Програми у знаку јубилеја и очувања културног идентитета српског народа

Foto: RT HN

Među značajnim jubilejima koji će  po tradiciji biti obeleženi na Trgu od ćirilice su: 1700 godina od Prvog vaseljenskog sabora, 850 godina od rođenja Svetog Save, prvog Arhiepiskopa srpskog; jubileji Svetog Petra II Petrovića Njegoša – Lovćenskog Tajnovidca (200 godina od dolaska u školu arhimandrita Josifa Tropovića na Toploj u Herceg Novom, 180 godina Luče mikrokozma, 180 godina od izgradnje i 100 godina od obnove Lovćenske kapele), 80 godina od stradanja Sveštenomučenika Mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, sveštenstva i vjernog naroda, 80 godina od rođenja pesnika Rajka Petrova Noga i 50 godina od upokojenja nobelovca Iva Andrića.

Poseban program biće posvećen novokanonizovanom svetitelju Crkve Hristove rodom iz Baošića – arhimandritu Kirilu Cvjetkoviću. Organizatori najavljuju premijeru  filma „Sjaj Herceg Novog 1382–2025”; veče pesnika članova UKCG, a za najmlađe  predstavu Srpske bajke i predstavljanje fototipskog izdanja tvrdoško-savinskog prepisa Zakonopravila Svetoga Save.

Trg od ćirilice će biti otvoren 15. Avgusta na Kanli kuli, a istog dana Svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Spasa na Toploj, sa početkom u 9 časova, služiće mitropolit crnogorsko-primorski  Joanikije sa više arhijereja, brojnim sveštenicima i sveštenomonasima.

Trg od ćirilice će na Kanli kuli blagosloviti mitropolit Joanikije, a otvoriće ga predsjednik Herceg Novog Stevan Katić. Nastupiće Srpsko pravoslavno crkveno pevačko društvo „Sveti Sava” iz Herceg Novog, dramski umetnik Viktor Savić, dvostruki svetski šampion u klasičnoj harmonici Petar Balaban, narodni guslar Maksim Vojvodić, vokalna solistkinja Teodora Bajić i KUD „Sveti Jovan Vladimir“ iz Bara. Poseban akcenat večeri biće na obeležavanju 200 godišnjice od dolaska mladog Rada Tomova, potonjeg Petra drugog vladike crnogorskog, u školu arhimandrita Josifa Tropovića na Toploj. Trg će trajati do 28. avgusta, kada će biti proslavljena slava manastira Savina – Uspenje Presvete Bogorodice.

Na 12. Trgu od ćirilice  biće dodeljene tradicionalne nagrade: Pečat Hercega Šćepana i Ćiriličnik. Manifestaciju organizuje Srpska pravoslavna crkvena opština topaljsko-hercegnovska, a pokrovitelji su Mitropolija crnogorsko-primorska i Opština Herceg Novi.

