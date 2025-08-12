Crna Gora

DIM PREKRIO NEBO, GORI CELO BRDO: Dramatični prizori sa popularne plaže u Crnoj Gori (VIDEO)

В. Н.

12. 08. 2025. u 11:59

POŽARI besne u Crnoj Gori. Vatrogasci se bore sa vatrenom stihijom na više frontova.

ДИМ ПРЕКРИО НЕБО, ГОРИ ЦЕЛО БРДО: Драматични призори са популарне плаже у Црној Гори (ВИДЕО)

Foto: Printskrin/ Instagram/ podgoricki_vremeplov

Na društvenim mrežama objavljen je snimak sa plaže, gde se vidi kako ogromna količina dima prekriva nebo.

- Čanj i dalje ima požara i gori celo brdo prema Kraljičinoj plaži - napisao je jedan korisnik.

