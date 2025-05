DRITAN BRANI RAMAJA: Bivši premijer reagovao na hapšenje i optužnicu podignutu protiv bivšeg oficira OVK

HAPŠENjE i podizanje optužnice protiv biznismena sa Kosova i Metohije Nasera Ramaja, bivšeg oficira OVK, primoralo je bivšeg premijera Dritana Abazovića da reaguje, jer je upravo Ramaj u "njegovo vreme" dobio crnogorsko državljanstvo. Kosovar je osumnjičen za utaju više od dva miliona evra poreza! Istražni sudija u Kotoru mu je odredio mere nadzora i zabranu napuštanja stana u Ulcinju, uz privremeno oduzimanje putnih isprava. Abazović ocenjuje da je "navodna afera" pokušaj da se pažnja javnosti skrene sa sporazuma sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

V.K.

- To je bacanje dimnih bombi i zamena teza, kako bi se pažnja skrenula sa onoga što zaista rade. Ovo nije prvi put da moje ime vežu za kontraverzne teme, to je radio i DPS, naročito nakon 2020. godine, kada sam započeo borbu protiv organizovanog kriminala. Ja sam u tom kontekstu debelokožac - kao krokodil. Ne dotiče me to, čak mi je simpatično jer pokazuje da pogađam metu. Rekli su da je podignuta optužnica jer nije platio porez. Ma nemojte! Preko 600 miliona evra se duguje Poreskoj upravi, više od 100.000 fizičkih lica i hiljade pravnih lica nije platilo porez. Kakve to veze ima sa državljanstvom? Znači li to da naši građani mogu da rade šta hoće? Ramaj je poslovao u Budvi u vreme kada su na vlasti bile Demokrate i DF, a ne ja. Porto Budva se tada počela graditi. Ako PES ima nešto neka se obrati Demokratama i DF - poručio je Abazović.

Krivična prijava KRAPOVIĆ kaže da je svima u Budvi i Crnoj Gori poznat njegov odnos prema tom projektu. - Poznato je da sam podneo krivičnu prijavu, koju sam okačio i na sajt Opštine Budva, kako bi se svi zainteresovani sa njom upoznali. Naravno, tadašnji SDT pod vođstvom Milivoja Katnića je odbacio prijavu, kao i mnoge druge koje smo podnosili tih godina, pa nismo zaustavili taj kriminalni projekat, u koji je uložen novac sumnjivog porekla, a za koji postoje informacije da je došao od kriminalnih grupa i prvaka UČK - podsetio je Krapović.

Potpredsednik Demokrata, Dragan Krapović kazao je da je lider GP URA "po ko zna koji put, u svom prepoznatljivom maniru", izneo neistine u vezi sa Naserom Tamajem i njegovim projektom "Porto Budva".

- Nije tačno da je projekat počeo za vreme mog mandata kao predsednika Opštine, već je počeo ranije, za vreme DPS vlasti i tada je dobijena dozvola i počela gradnja. Takođe, nisu samo Demokrate i DF bili vlast u Budvi, nego i URA, koja je čak imala taj jedan mandat koji je značio vlast. Naravno Abazoviću je zgodno da to zaboravi sada - napisao je u reagovanju Krapović.