ZAKUP KUPALIŠTA U HERCEG NOVOM: Za polovinu zakupci još nisu potpisali ugovore

U završnoj je fazi tenderski postupak za zakup kupališta, a od 71 kupališta u Herceg Novom ugovori su potpisani sa polovinom zakupaca. U Morskom dobru od preostalih potencijalnih zakupaca očekuju da narednih dana uplate sredstava i potpisšu ugovore.

Foto: RTHN

Milan Kovačević iz preduzeća Morsko dobro ističe da je postupak okončan za 95 odsto lokacija, Odluka o sprovođenju tenderskog postupka za zakup kupališta pokazala se kao ispravna, a to je, prema njegovim rečima, potvrdilo i veliko interesovanje potencijalnih zakupaca.

– Za tih 95 odsto kupališta donete su odluke, a ono što predstoji je tih pet odsto neraspodeljenih lokacija. Za dobar deo njih javni poziv je već raspisan, a 30. aprila sledi otvaranje ponuda.

- Na ovogodišnjem glavnom pozivu za opštinu Herceg Novi bilo je ukupno 71 kupalište. Od toga u ovom trenutku imamo potpisanih 35 ugovora. Ostatak je u fazi da su odluke donete pa čekamo buduće zakupce da odrade svoj deo posla, dođu, uplate predviđena sredstva i potpišu ugovore – objašnjava Kovačević.

Slična je situacija i sa kupalištima na celom primorju Crne Gore. Većina ugovora biće potpisana do kraja meseca.

– Za kupališta koja nisu raspoređena zbog toga što za njih nisu stigle ponude ili ako jesu onda nisu bile ispravne , postupak zakupa biće produžen do polovine maja. To su uglavnom kupališta koja nisu najatraktivnija tako da zbog toga možda nije ni bilo ponuda, ali to svakako neće uticati na celokupni proces – uveren je Kovačević.

Podsećanja radi, Morsko dobro raspisalo je poziv za davanje u zakup kupališta u Herceg Novom 22. februara, a otvaranje ponuda organizovano je 14. marta u Budvi.