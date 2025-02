U VEKTRA BOKI I DALJE NEIZVESNOST: Firma u dugovima, a nadoknade članovima Odbora direktora veće od dve hiljade evra

Predlog Danila Matijaševića vlasnika Elena grupe, koja ima 33 odsto akcija u kompaniji Vektra Boka, da se ime promeni u Boka rizort, nije usvojen na Skupštini akcionara. Predstavnici većinskog vlasnika, usvojili su odluku o naknadama članovima odbora direktora, koja će iznosti preko dve hiljade evra, u preduzeću koje je, kako su novinari komentarisali „na kolenima“.

Foto: RT HN

Na sednici je umesto Slobodana Đokića kome je istekao mandat za novog izvršnog direktora izabran ekonomista Milan Popović. S obzirom da Popović još nije zvanično postavljen Skupštinom je predsedavao Radovan Samardžić.

Razrešen je stari i imenovani su članovi novog Odbora čije će naknade iznosito mesečno više od dve hiljade evra, čemu se protivio Danilo Matijašević između ostalog jer dugovi kompanije premašuju 20 miliona evra. Usvojena je odluka o prestanku rada preduzeća Plaža Boka.

Stečajni upravnik kompanije Vektra Montenegro, Radojica Grba informisao je da je kompanija Vektra Montenegro u stečaju, a ujedno je i vlasnik 59,41 odsto akcija Vektra Boke, koje predstavljaju deo stečajne mase.

-Da bi se završio stečaj u Vektra Montenegro i kada se proda sva imovina, odnosno kada se proceni da vrednost tog kapitala ima značajan udeo, Vektra Montenegro neće moći zaključiti stečaj dok ne proda te akcije. To je deo stečajne mase - objasnio je Grba.

Vektra Boka je, prema njegovim rečima, izbegla stečaj zahvaljujući manjinskom akcionaru Elena grupi, ali će dalji status kompanije zavisiti od izvršnog postupka prodaje hotela Igalo i namirenja poverilaca.

Foto: RT HN

- Čekaćemo da vidimo da li će Vektra Boka namiriti svoje poverioce i da onda zajedno manjinski i većinski akcionar nađu način kako da se implementira investiranje u ovu firmu, nađe investitor koji će da razvija društvo.

Na pitanje novinara kako će Vektra Boka naplatiti dug od Vektra Investments, Grba je kazao da postoji saglasnost da se dug naplati dogovorom, sporazumom ili sudskim putem. Obrazložio je i da je predlog o promeni imena prihvaćen radi brojnih administrativnih radnji koje bi usledile nakon te odluke.

Novinare je interesovalo i povećanje nadoknada članovima Odbora direktora u firmi „koja je na kolenima“. Radovan Samardžić objasnio je da je to bio predlog većinskog akcionara, Vektre Montenegro u stečaju. Dodao je da za rad od juna „nijednog dinara nisu dobili“, a održali su 11 sednica i uključili sve snage da dođemu do tačnih podataka o imovini,finansijskim, revizorskim, sudskim dokazima. Informisao je i da nastoje da, nakon što je Vektra Boka, uz pomoć Danila Matijaševića sačuvana od stečaja, dođu do mogućnosti da se revitalizuje postojeće stanje i napravi plan razvoja firme.

- Trebalo bi da idemo na strateški plan koji će odrediti šta sa imovinom i poslovanjem koga sada nema a imovina je nefunkcionalna. Za ovih šest meseci izašli smo iz nekih dubioza, nadamo se da ćemo uspeti da napravimo strateški plan koji će povratiti kompletno poslovanje firme i omogućiti da se mogu servisirati tekuće i obaveze iz imovinskog dela koji je preko javnog izvršitelja dat na prodaju - rekao je Samardžić.

Predsedavajući nije prihvatio da se na dnevni red dodaju pitanja malih akcionara.