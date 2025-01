JOŠO SPREČIO UBICU S CETINJA DA UBIJE MARIJU I NJENO DETE: Novi potresni detalji o masakru

DIREKTOR Uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović potvrdio je večeras da su sva ubistva u masakru na Cetinju počinjena za oko 30 minuta, a tom prilikom otkrio je da je jedna od žrtava masakra, Jošo Otašević, ušao sa ubicom u automobil, i pre nego što je on ubijen, sprečio ubistvo Marije Martinović i njenog deteta.

FOTO: Novosti

Kako je otkrio, svemu je prethodio verbalni incident u kafani.

- Oko 17.15 minuta nakon verbalnog incidenta u kafani, Aco Martinović je automobilom otišao do nepoznate lokacije, vratio se oko 17.20 i počeo da puca na sva lica koja su u objektu. Od 17.20 do 17.24 on je lišio života četiri lica, tri ranio - opisao je.

Foto: Printsrkin/MUP Crne Gore/Novosti

Naveo je da se među tim licima nalazio i Jošo Otašević, koji je sa njim ušao u vozilo.

- Među ovim licima se nalazio i J.O. koje je zajedno sa njim pošlo u vozilo i udaljio se na drugu lokaciju u naselju Humci, gde mi u tom momentu nismo imali prijavu. U 17.26 izvrilac je bio na drugoj lokaciji, ušao u kuću pokojnih Martinovića obraćajući se rečima 'Kume ubio sam ti brata, ubiću i tebe', potegao oružje ispalio projektil, usmerio oružje u pravcu njegove supruge koja je preživela, gde prema određenim saznanjima je sada pokojni J.O. koji se odvezao s njim, sprečio da ne bude lišena života supruga sa detetom koja je pobegla ranjena u komšijsku kuću- otkriva on.

Foto: Profmedia

Kako je dalje otkrio Šćepanović, Jošo je pokušao da spreči ubistvo Marije i njenog deteta, i u tom trenutku je on ubijen.

- Pokušao je da spreči da ne puca u njenom pravcu i tada je došlo do lišavanja života J.O. Ubica se nakon toga dislocirao na kuću roditelja N.M i lišio života oba roditelja i to je okvir vremenski... To je sve vreme kada dobijamo prvu prijavu 17.26 i u tom momentu imamo osam lišenih života i četiri ranjena - rekao je Šćepanović.

Podsetimo, dvanaest osoba je ubijeno, a četiri su teško ranjene u stravičnom masakru na Cetinju koji se dogodio, kada je, iz još uvek potpuno nerazjašnjenih motiva, a nakon svađe sa jednim od gostiju u kafani, Aco Martinović ubio je komšije, prijatelje, poznanike, među kojima ima i dvoje dece.

I dva mališana sa Cetinja, Jovan (14) i njegov mlađi brat Vukan (9) Vuletić, ubijeni su u strašnom krvavom piru. Sa sudbinom dečaka ne miri se ceo region, a za njihovu porodicu nema reči utehe koje bi sada ublažile bol koju osećaju.

(Vijesti)