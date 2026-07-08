VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA BEOGRAĐANE: Danas bez vode ovi delovi prestonice

JAVNO- KOMUNALNO preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će danas zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u više gradskih opština u Beogradu bez vode ostati deo potrošača.

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Kako se navodi u saopštenju, od 08.30 do 18.00 sati bez vode će ostati potrošači u GO Vračar i to potrošači u Ulici cara Nikolaja ll, na delu od Ulice vojvode Dragomira do Jirečekove ulice.

Bez vode će od 6 do 14 časova biti potrošači u opštini Rakovica, u naselju Senjak na Savskom vencu, kao i u čukaričkim naseljima Železnik, Sremčica, Rušanj, Velika Moštanica, Umka, Čukarička padina, Ostružnica, Bele vode, Rupčine i delovi Banovog brda ispod Požeške ulice.

Takođe, bez vode će od 6 do 18 sati ostati potrošači u opštini Barajevo i u naseljima Ripanj i Trešnja na Voždovcu.

Istog dana će umanjen pritisak i povremene prekide u vodosnabdevanju od 6 do 14 sati imati na višim spratovima u opštinama Novi Beograd, Zemun, Surčin i u naseljima Vidikovac i Cerak.

(Tanjug)