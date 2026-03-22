ŠEST BEOGRADSKIH OPŠTINA BEZ STRUJE: Evo koje ulice će ostati bez napajanja

ELEKTRODISTRIBUCIJA Srbije je zbog planiranih radova na mreži, najavila je za danas isključenje struje na jednoj beogradskoj opštini, do je za sutra planirano isključenje na čak pet beogradskih opština.

Danas će do isključenja struje doći na opštini Voždovac, od 10 do 14 časova, a nestanak struje će obuhvatiti ulice Bulevar oslobođenja: 219A i Jove Ilića: 154.

Sutra će do isključenja struje zbog planiranih radova na mreži, doći na čak pet beogradskih opština, a to su: Stari grad, Zvezdara, Čikarica, Barajevo i Lazarevac.

Stari grad

08:30 - 13:30 PJARONA DE MONDEZIRA: 38-40, STRAHINjIĆA BANA: 1,5-7

Zvezdara

08:30 - 14:00 BAJDINA: 12-20,9-13, BRAČKA: 20-32,19-47, BUL KRALj.ALEKSANDRA: 578-596,447A-447V,507-515, DIMITRIJA PARLIĆA: 8-12,1-15, KELTSKA: 2-8,1-5,9-15C, PETRA KOLENDIĆA: 2-6,1-1A,9-19A,47, RUŽE JOVANOVIĆ: 66,70-72,53-61A, ZABRĐANSKA: 2-22,3-19, Naselje BEOGRAD: KORIŠKA: 2-24A,1-7, LOŠINjSKA DONjA: 2A-4,1,5-9, MATIČANSKA: 15A-17A, VITINSKA: 2,3-19, Naselje M.MOKRI LUG: NARODNOG FRONTA: 62-106,9-53, NIKOLE VULIĆA: 2-2B,1-3A, STEVE VARGAŠA: 2-6,1-21, ZELENO BRDO: 2,1, ZLATIBORSKA: 2-4A,1-15, Naselje MIRIJEVO: DOLAČKA: 20-30,25-35

08:00 - 18:00 DR VELIZ. KOSANOVIĆA: 56-56A, KOVAČEVA: 10,14,18,15-17, MIS IRBIJEVE: 65-67, SVETOG KLIMENTA: 43,47,55,

Čukarica

09:00 - 13:00 MLADENA MITRIĆA: 5-5, NIKOLAJA GOGOLjA: 84-92, OBALSKIH RADNIKA: 39-43, OSIJEČKA: 22-40,19-37A, S.ĐURĐEVIĆA-TROŠARINCA: 2-6,1-3, STEVANA BRAKUSA: 7, STRUGARSKA: 1-5, VALjEVSKA: 1-5

Barajevo

09:00 - 15:00 Naselje BARAJEVO: STARA LIPOVICA: 170-176A,182,186-194F,230-230A,217-223,227-229A

Lazarevac

08:00 - 14:00 Naseljeno mesto Leskovac-prema Eri.