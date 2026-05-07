MUKE ZA RUSIJU PRED PARADU POBEDE: Ukrajinski dronovi ponovo stigli blizu Moskve, gađan logistički objekat (VIDEO)
UKRAJINSKI dronovi su tokom noći 7. maja navodno gađali vojni logistički objekat u Naro Fominsku u Moskovskoj oblasti, preneli su kanali na društvenim mrežama.
Kako navodi nezavisni Telegram kanal Exilenova Plus, pogođen je proizvodno logistički kompleks „Nara“, veliki logistički centar ruske vojske.
Ove tvrdnje za sada nije bilo moguće nezavisno potvrditi, navodi Kijev independent.
Napad duboko na ruskoj teritoriji
Naro Fominsk se nalazi oko 70 kilometara jugozapadno od Moskve i približno 390 kilometara od severoistočne granice Ukrajine sa Rusijom.
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je 4. maja da Ukrajina uvodi primirje od ponoći 6. maja, nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin najavio privremeno dvodnevno „primirje povodom Dana pobede“ za 8. i 9. maj.
Međutim, Zelenski je 6. maja saopštio da je Rusija prekršila ukrajinski predlog primirja 1.820 puta do 10 časova po lokalnom vremenu, samo nekoliko sati nakon stupanja na snagu, nakon čega je Kijev odbacio predlog Moskve o primirju tokom proslave Dana pobede.
Nekoliko sati pre planiranog primirja, ruski napadi na Kramatorsk u Donjeckoj oblasti i Zaporožje 5. maja usmrtili su najmanje 17 ljudi, dok je 56 ranjeno, saopštile su lokalne vlasti.
Ukrajina redovno izvodi udare na vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na sa ciljem smanjenja sposobnosti Moskve da nastavi rat.
Rafinerija nafte u Tuapseu u Krasnodarskom kraju na jugu Rusije pogođena je ukrajinskim snagama četiri puta u mesec dana, uključujući i napad tokom noći 1. maja, potvrdili su Služba bezbednosti Ukrajine i Generalštab.
Kijev energetske objekte smatra legitimnim vojnim ciljevima, jer oni obezbeđuju gorivo i finansiranje za rusku ratnu mašineriju.
Tokom noći 5. maja ukrajinske rakete „Flamingo“ pogodile su rusko vojno proizvodno postrojenje u Čeboksarima u okviru velikog raketnog i dronskog napada koji je, prema navodima, bio usmeren i na jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte, izjavio je Zelenski.
(Kyiv Independent)
STALjIN PRE SVIH ZNAO DA SE HITLER UBIO: FSB otvorio arhive - isplivao podatak zbog kojeg će istoričari menjati udžbenike
06. 05. 2026. u 23:49 >> 23:49
RUSIJA PONOVO BRUJI O IZJAVI VUČIĆA: Reči predsednika o sankcijama udarna vest u ruskim medijima
RUSKA agencija TASS prenosi kao udarnu vest izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića koji je rekao sinoć da bi, ukoliko bi odlučio da uvede sankcije Rusiji, „izdao dušu naroda“.
06. 05. 2026. u 11:22
Srušio se avion kod glavnog grada: Poginuli svi putnici i pilot
Vazduhoplovna civilna uprava Južnog Sudana saopštila je danas da se srušio avion jugozapadno od glavnog grada Džube, pri čemu je poginulo svih 14 osoba koje su bile u letelici.
27. 04. 2026. u 16:49
"NE DIRAJTE NAM PARADU!" Rusi prete Kijevu moćnim oružjem: "Ako ispalimo 2ili3, to je kao nuklearni udar"
RUSKI predsednik Vladimir Putin upozorio je Kijev da će, ako ukrajinski dronovi pokušaju da pokvare vojnu paradu na Crvenom trgu u Moskvi, u znak odmazde uslediti masovni raketni udar na centar Kijeva.
06. 05. 2026. u 11:53
