MUKE ZA RUSIJU PRED PARADU POBEDE: Ukrajinski dronovi ponovo stigli blizu Moskve, gađan logistički objekat (VIDEO)

UKRAJINSKI dronovi su tokom noći 7. maja navodno gađali vojni logistički objekat u Naro Fominsku u Moskovskoj oblasti, preneli su kanali na društvenim mrežama.

Foto: X Printscreen/Gerashchenko_en

Kako navodi nezavisni Telegram kanal Exilenova Plus, pogođen je proizvodno logistički kompleks „Nara“, veliki logistički centar ruske vojske.

Ove tvrdnje za sada nije bilo moguće nezavisno potvrditi, navodi Kijev independent.

Napad duboko na ruskoj teritoriji

Naro Fominsk se nalazi oko 70 kilometara jugozapadno od Moskve i približno 390 kilometara od severoistočne granice Ukrajine sa Rusijom.

Attack on Naro-Fominsk, Moscow region, the Nara military logistics complex.



The Nara complex is a large-scale, high-tech Russian military facility designed for the storage and distribution of military cargo, providing automated logistics support for the Russian armed forces. pic.twitter.com/sWKAV22avu — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 7, 2026

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski objavio je 4. maja da Ukrajina uvodi primirje od ponoći 6. maja, nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin najavio privremeno dvodnevno „primirje povodom Dana pobede“ za 8. i 9. maj.

Međutim, Zelenski je 6. maja saopštio da je Rusija prekršila ukrajinski predlog primirja 1.820 puta do 10 časova po lokalnom vremenu, samo nekoliko sati nakon stupanja na snagu, nakon čega je Kijev odbacio predlog Moskve o primirju tokom proslave Dana pobede.

Nekoliko sati pre planiranog primirja, ruski napadi na Kramatorsk u Donjeckoj oblasti i Zaporožje 5. maja usmrtili su najmanje 17 ljudi, dok je 56 ranjeno, saopštile su lokalne vlasti.

Ukrajina redovno izvodi udare na vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na sa ciljem smanjenja sposobnosti Moskve da nastavi rat.

Rafinerija nafte u Tuapseu u Krasnodarskom kraju na jugu Rusije pogođena je ukrajinskim snagama četiri puta u mesec dana, uključujući i napad tokom noći 1. maja, potvrdili su Služba bezbednosti Ukrajine i Generalštab.

Kijev energetske objekte smatra legitimnim vojnim ciljevima, jer oni obezbeđuju gorivo i finansiranje za rusku ratnu mašineriju.

Tokom noći 5. maja ukrajinske rakete „Flamingo“ pogodile su rusko vojno proizvodno postrojenje u Čeboksarima u okviru velikog raketnog i dronskog napada koji je, prema navodima, bio usmeren i na jednu od najvećih ruskih rafinerija nafte, izjavio je Zelenski.

(Kyiv Independent)