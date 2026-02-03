VOZAČI, OPREZ: Sneg i poledica na putevima otežavaju saobraćaj - Ovi delovi Srbije su neprohodni

PREMA izveštaju Štaba zimske službe u 5.14 časova, stanje na putevima u Srbiji jutros je uglavnom otežano, uz sneg, vlažne kolovoze i mogućnost poledice, saopštilo je Javno preduzeće "Putevi Srbije".

Na najopterećenijim putnim pravcima prvog prioriteta održavanja, snega do pet centimetara ima na deonicama Ivanjica–Javor i Božica–granični prelaz Ribarci prema Bugarskoj, dok su kolovozi vlažni.

Na državnim putevima drugog i trećeg prioriteta, kolovozi su vlažni u nižim predelima, dok snega mestimično ima u raskvašenom stanju do pet centimetara na području Ivanjice, Kosova i Metohije, Kruševca, Užica i Zaječara.

"Putevi Srbije" upozoravaju na učestale sitne odrone u zaječarskom okrugu, naročito u Đerdapskoj klisuri na putu I B-34, kao i na deonici Knjaževac–Kalna kroz klisuru Korenatac. Zbog niskih jutarnjih i večernjih temperatura postoji opasnost od mestimične poledice, posebno u kotlinama, klisurama, duž rečnih tokova i na mostovima, kao i mogućnost pojave magle.

Zabrana saobraćaja za šlepere i kamione sa prikolicom na snazi je na više putnih pravaca u zapadnoj i centralnoj Srbiji:

II A-207 Drenska klisura (Drenje) - Grčak

II A-208 Stanišinci - Grčak II A-208 Vrnjci - Stanišinci

II A-209 Dobre vode - Goč - Stanišinci

II A-210 Jošanička Banja - Kopaonik - Šipačina II A-210 Šipačina - Rudnica

II A-211 Brzeće - Kopaonik (Jaram)

II A-211 Kopaonik - Jaram

Odrona ima na sledećim putnim pravcima:

I B-21 Divljaka - Ivanjica

I B-21 Ivanjica - Javor

I B-30 Buk - Radočelo

I B-30 Ivanjica - Buk

II A-180 Vučkovica - Ivanjica

II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo

II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica

II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica

II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana

II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo

II B-409 Kumanica - Gleđica

Prilazi graničnim prelazima Kusjak prema Rumuniji, Čemerno prema Crnoj Gori i Vagan prema Bosni i Hercegovini su prohodni, ali vlažni, uz snežni pokrivač do pet centimetara. Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

"Putevi Srbije" apeluju na vozače da na put ne kreću bez zimske opreme i lanaca, da prilagode brzinu uslovima na kolovozu i voze sa maksimalnim oprezom.

(Tanjug)

