NEKOLIKO GSP LINIJA VOZI IZMENJENOM TRASOM: Evo i koje
ZBOG radova na redovnom održavanju kolovoza ulica Tošin bunar, dr Žorža Matea i auto-puta za Zagreb, pet linija javnog prevoza voziće izmenjenom trasom, rečeno je agenciji Tanjug iz Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP).
Linije 74, 75, 708 i 72N do 25. februara saobraćaće će u smeru ka gradu na trasi Partizanske avijacije - Silazna rampa na Motoput M11 iz ulice Partizanske avijacije - Motoput M11 - Silazna rampa sa Motoputa M11 na ulicu Tošin bunar - Tošin bunar - Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovnim trasama.
U smeru ka Bežanijskoj kosi vozila će saobraćati na svojim redovnim trasama.
Autobuska linija 76 voziće u smeru ka Bežanijskoj kosi - na svojoj redovnoj trasi do stajališta "Hotel Nacional", odakle će saobraćati do ulice Partizanske avijacije, dalje nadvožnjakom preko Motoputa M1 ulicom autoput za Zagreb do ulice dr Žorža Matea i dalje redovnom trasom.
U smeru ka gradu: Partizanske avijacije - Silazna rampa na Motoputa M11 iz ulice Partizanske avijacije - Motoput M11 - Silazna rampa sa Motoputa M11 na ulicu Tošin bunar - Tošin bunar - Bulevar Zorana Đinđića i dalje redovnom trasom. Ostale linije javnog gradskog saobraćaja odvijaju se bez zastoja, po redovnom redu voženje.
(Tanjug)
