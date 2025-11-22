54 LINIJE GRADSKOG PREVOZA MENJAJU TRASU: Evo koliko će to trajati
POLUMARATONSKA trka počinje u 8:00 časova na trasi koja uključuje ulice Bulevara Zorana Đinđića, Omladinskih brigada i druge.
Brojne linije gradskog prevoza, čak 54, menjaju trasu kojom se inače kreću, a izmene kreću danas u 15.30 sati i važiće sve do sutra u ponoć. Razlog je 6. Beogradski polumaraton koji se održava sutra, u nedelju, 23. novembra. Takođe, danas, a naročito sutra, brojne ulice na Novom Beogradu biće zatvorene za saobraćaj.
Kako je zvanično saopšteno iz Grada Beograda izmene u linijama gradskog prevoza važe od danas, 22. novembra, od 15.30 časova, pa sve do do 23. novembra do ponoći.
Kako navodi Sekretarijat za saobraćaj, tokom organizacije i trajanja 6. Beogradskog polumaratona, 22. 11. 2025. i 23. 11. 2025. godine biće obustavljen saobraćaj i zauzeta sva parking mesta u ulicama:
Bulevar Zorana Đinđića, deo od Antifašističke borbe do Španskih boraca, u vremenskom periodu od 22. 11. 2025. od 16.00 časova do 23. 11. 2025. godine do 24.00 časa;
Zauzeta sva parking mesta u Bulevaru Zorana Đinđića, deo od Antifašističke borbe do Španskih boraca (deo desnog trotoara), Bežanijskoj i Aleksinačkih rudara od Bulevara Nikole Tesle do Klare Cerkin, u vremenskom periodu od 22. 11. 2025. od 16.00 časova do 23. 11. 2025. godine do 24.00 časa.
Spisak ulica na Novom Beogradu koje se zatvaraju u nedelju
U vremenskom periodu od 08.00 do 14.00 časova, dana 23. 11. 2025. godine, biće obustavljen saobraćaj u sledećim ulicama:
- Omladinskih brigada (kontra smer), od Bulevara Zorana Đinđića do Bulevara Milutina Milankovića
- Bulevar Milutina Milankovića (kontra smer), od Omladinskih brigada do Španskih boraca
- Đorđa Stanojevića, od Bulevara Milutina Milankovića do Bulevara Crvene armije
- Bulevar crvene armije, od Đorđa Stanojevića do Uroša Martinovića
- Uroša Martinovića
- Rjepinova
- Omladinskih brigada, od Jurija Gagarina do Bulevara Heroja sa Košara
- Bulevar heroja sa Košara, od Omladinskih brigada do Tošinog bunara
- Tošin bunar, od Bulevara heroja sa Košada do Bulevara Milutina Milankovića
- Bulevar Milutina Milankovića, od Tošinog bunara do Narodnih heroja
- Narodnih heroja, od Bulevara Milutina Milankovića do Bulevara Zorana Đinđića
- Bulevar Zorana Đinđića, od Španskih boraca do Tošinog bunara
- Tošin bunar, od Bulevara Zorana Đinđića do Pariskih Komuna
- Pariske komune
- Kružni tok Novi Beograd
- Bulevar Mihajla Pupina, od kružnog toka do Aleksandra Dubčeka
- Aleksandra Dubčeka
- 22. oktobra
- Vrtlarska
- Bežanijska
- Glavna
- Karamatina
- Kej oslobođenja
- Stevana Markovića
- Karađorđeva
- Karađorđev trg
- Bulevar Nikole Tesle
- Aleksinačkih rudara (20 metara – polukružno okretanje do ul. Klare Cetkin)
- Kružni tok Ušće
- Milentija Popovića, od kružnog toka Ušće do Bulevara Milutina Milankovića
- Bulevar Milutina Milankovića, od Milentija Popovića do Antifašističke borbe
- Antifašističke borbe
- Kružni tok Arena
Vozila gradskog preovoza saobraćaće na izmenjen način danas i stura.
(Alo)
Preporučujemo
NOVI REŽIM SAOBRAĆAJA U NUŠIĆEVOJ I MAKEDONSKOJ: Ukupno 11 gradskih linija menja trasu
20. 11. 2025. u 12:10
EVROPLjANE RAZBESNELA JEDNA TAČKA TRAMPOVOG PLANA: "To je skandalozno"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp ubacio je „klin u točak“ jednih od najosetljivijih pregovora koji se trenutno vode u Evropi, potencijalno ugrožavajući napore da se Ukrajini obezbedi finansiranje za nastavak odbrane od Rusije, piše Politiko.
22. 11. 2025. u 07:54
NAJVEĆA SILA EVROPE REAGOVALA NA TRAMPOV PLAN: "U principu podržavamo"
NEMAČKA vlada saopštila je da "u principu" podržava plan Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata u Ukrajini, ali da ostaje posvećena zaštiti ukrajinskog suvereniteta i obezbeđivanju bezbednosnih garancija za zemlju.
21. 11. 2025. u 12:37
RUSKE VOJNIKE OD SMRTI SPASILA - SVINjA: Pogledajte dramatičan snimak sa ukrajinskog ratišta (VIDEO)
DVA ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
21. 11. 2025. u 20:45
Komentari (0)