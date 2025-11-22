54 LINIJE GRADSKOG PREVOZA MENJAJU TRASU: Evo koliko će to trajati

POLUMARATONSKA trka počinje u 8:00 časova na trasi koja uključuje ulice Bulevara Zorana Đinđića, Omladinskih brigada i druge.

Foto: Tanjug

Brojne linije gradskog prevoza, čak 54, menjaju trasu kojom se inače kreću, a izmene kreću danas u 15.30 sati i važiće sve do sutra u ponoć. Razlog je 6. Beogradski polumaraton koji se održava sutra, u nedelju, 23. novembra. Takođe, danas, a naročito sutra, brojne ulice na Novom Beogradu biće zatvorene za saobraćaj.

Kako je zvanično saopšteno iz Grada Beograda izmene u linijama gradskog prevoza važe od danas, 22. novembra, od 15.30 časova, pa sve do do 23. novembra do ponoći.

Kako navodi Sekretarijat za saobraćaj, tokom organizacije i trajanja 6. Beogradskog polumaratona, 22. 11. 2025. i 23. 11. 2025. godine biće obustavljen saobraćaj i zauzeta sva parking mesta u ulicama:

Bulevar Zorana Đinđića, deo od Antifašističke borbe do Španskih boraca, u vremenskom periodu od 22. 11. 2025. od 16.00 časova do 23. 11. 2025. godine do 24.00 časa;

Zauzeta sva parking mesta u Bulevaru Zorana Đinđića, deo od Antifašističke borbe do Španskih boraca (deo desnog trotoara), Bežanijskoj i Aleksinačkih rudara od Bulevara Nikole Tesle do Klare Cerkin, u vremenskom periodu od 22. 11. 2025. od 16.00 časova do 23. 11. 2025. godine do 24.00 časa.

Spisak ulica na Novom Beogradu koje se zatvaraju u nedelju

U vremenskom periodu od 08.00 do 14.00 časova, dana 23. 11. 2025. godine, biće obustavljen saobraćaj u sledećim ulicama:

Omladinskih brigada (kontra smer), od Bulevara Zorana Đinđića do Bulevara Milutina Milankovića

Bulevar Milutina Milankovića (kontra smer), od Omladinskih brigada do Španskih boraca

Đorđa Stanojevića, od Bulevara Milutina Milankovića do Bulevara Crvene armije

Bulevar crvene armije, od Đorđa Stanojevića do Uroša Martinovića

Uroša Martinovića

Rjepinova

Omladinskih brigada, od Jurija Gagarina do Bulevara Heroja sa Košara

Bulevar heroja sa Košara, od Omladinskih brigada do Tošinog bunara

Tošin bunar, od Bulevara heroja sa Košada do Bulevara Milutina Milankovića

Bulevar Milutina Milankovića, od Tošinog bunara do Narodnih heroja

Narodnih heroja, od Bulevara Milutina Milankovića do Bulevara Zorana Đinđića

Bulevar Zorana Đinđića, od Španskih boraca do Tošinog bunara

Tošin bunar, od Bulevara Zorana Đinđića do Pariskih Komuna

Pariske komune

Kružni tok Novi Beograd

Bulevar Mihajla Pupina, od kružnog toka do Aleksandra Dubčeka

Aleksandra Dubčeka

22. oktobra

Vrtlarska

Bežanijska

Glavna

Karamatina

Kej oslobođenja

Stevana Markovića

Karađorđeva

Karađorđev trg

Bulevar Nikole Tesle

Aleksinačkih rudara (20 metara – polukružno okretanje do ul. Klare Cetkin)

Kružni tok Ušće

Milentija Popovića, od kružnog toka Ušće do Bulevara Milutina Milankovića

Bulevar Milutina Milankovića, od Milentija Popovića do Antifašističke borbe

Antifašističke borbe

Kružni tok Arena

Vozila gradskog preovoza saobraćaće na izmenjen način danas i stura.

(Alo)