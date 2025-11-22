Beograd

54 LINIJE GRADSKOG PREVOZA MENJAJU TRASU: Evo koliko će to trajati

V.N.

22. 11. 2025. u 15:11

POLUMARATONSKA trka počinje u 8:00 časova na trasi koja uključuje ulice Bulevara Zorana Đinđića, Omladinskih brigada i druge.

Foto: Tanjug

Brojne linije gradskog prevoza, čak 54, menjaju trasu kojom se inače kreću, a izmene kreću danas u 15.30 sati i važiće sve do sutra u ponoć. Razlog je 6. Beogradski polumaraton koji se održava sutra, u nedelju, 23. novembra. Takođe, danas, a naročito sutra, brojne ulice na Novom Beogradu biće zatvorene za saobraćaj.

Kako je zvanično saopšteno iz Grada Beograda izmene u linijama gradskog prevoza važe od danas, 22. novembra, od 15.30 časova, pa sve do do 23. novembra do ponoći.

Kako navodi Sekretarijat za saobraćaj, tokom organizacije i trajanja 6. Beogradskog polumaratona, 22. 11. 2025. i 23. 11. 2025. godine biće obustavljen saobraćaj i zauzeta sva parking mesta u ulicama:

Bulevar Zorana Đinđića, deo od Antifašističke borbe do Španskih boraca, u vremenskom periodu od 22. 11. 2025. od 16.00 časova do 23. 11. 2025. godine do 24.00 časa;
Zauzeta sva parking mesta u Bulevaru Zorana Đinđića, deo od Antifašističke borbe do Španskih boraca (deo desnog trotoara), Bežanijskoj i Aleksinačkih rudara od Bulevara Nikole Tesle do Klare Cerkin, u vremenskom periodu od 22. 11. 2025. od 16.00 časova do 23. 11. 2025. godine do 24.00 časa.

Spisak ulica na Novom Beogradu koje se zatvaraju u nedelju

U vremenskom periodu od 08.00 do 14.00 časova, dana 23. 11. 2025. godine, biće obustavljen saobraćaj u sledećim ulicama:

  • Omladinskih brigada (kontra smer), od Bulevara Zorana Đinđića do Bulevara Milutina Milankovića
  • Bulevar Milutina Milankovića (kontra smer), od Omladinskih brigada do Španskih boraca
  • Đorđa Stanojevića, od Bulevara Milutina Milankovića do Bulevara Crvene armije
  • Bulevar crvene armije, od Đorđa Stanojevića do Uroša Martinovića
  • Uroša Martinovića 
  • Rjepinova 
  • Omladinskih brigada, od Jurija Gagarina do Bulevara Heroja sa Košara
  • Bulevar heroja sa Košara, od Omladinskih brigada do Tošinog bunara 
  • Tošin bunar, od Bulevara heroja sa Košada do Bulevara Milutina Milankovića
  • Bulevar Milutina Milankovića, od Tošinog bunara do Narodnih heroja 
  • Narodnih heroja, od Bulevara Milutina Milankovića do Bulevara Zorana Đinđića
  • Bulevar Zorana Đinđića, od Španskih boraca do Tošinog bunara
  • Tošin bunar, od Bulevara Zorana Đinđića do Pariskih Komuna 
  • Pariske komune 
  • Kružni tok Novi Beograd
  • Bulevar Mihajla Pupina, od kružnog toka do Aleksandra Dubčeka 
  • Aleksandra Dubčeka
  • 22. oktobra
  • Vrtlarska
  • Bežanijska
  • Glavna
  • Karamatina
  • Kej oslobođenja
  • Stevana Markovića 
  • Karađorđeva
  • Karađorđev trg 
  • Bulevar Nikole Tesle
  • Aleksinačkih rudara (20 metara – polukružno okretanje do ul. Klare Cetkin)
  • Kružni tok Ušće 
  • Milentija Popovića, od kružnog toka Ušće do Bulevara Milutina Milankovića 
  • Bulevar Milutina Milankovića, od Milentija Popovića do Antifašističke borbe 
  • Antifašističke borbe
  • Kružni tok Arena

Vozila gradskog preovoza saobraćaće na izmenjen način danas i stura.

(Alo)

