„Gradska čistoća“ prelazi na zimski režim rada
PREMA Odluci o održavanju čistoće, Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća“ Beograd od 15. novembra prelazi na zimski režim rada.
I ove godine preduzeće je u potpunosti spremno za rad u otežanim vremenskim uslovima. Čišćenje ulica i pražnjenje sudova za odlaganje komunalnog otpada se obavlja u punom kapacitetu, dok će ekipe ovog preduzeća beogradske ulice prati nešto drugačije utvrđenom dinamikom, u zavisnosti od toga kako budu dozvolili vremenski uslovi.
JKP „Gradska čistoća“ u zimskim mesecima ulice pere isključivo ukoliko temperatura vazduha premaši 4° Celzijusova stepena, budući da se na nižim temperaturama stvara poledica, rizična kako za pešake, tako i za vozače. Mnogi sugrađani postavljaju pitanja zašto ekipe „Gradske čistoće“ peru ulice po kišnom vremenu. Veoma je važno da sugrađani razumeju da komunalni radnici ulice peru i u kišnim periodima godine, zbog toga što jaka kiša na kolovoze nanosi velike količine blata, ali i opalog lišća, koje je neophodno na ispravan način ukloniti sa ulica.
Redovno pranje ulica ponovo počinje u aprilu mesecu, ali do tad, ekipe „Čistoće” će kontinuirano pratiti potrebe grada i dokle god vremenski uslovi budu dozvolili, biće na terenu i obavljati vanredno pranje gde god za tim bude bilo potrebe. Takođe, vodiće se računa da se pranje ne obavlja u večernjim satima, jer su u toku noći temperature znatno niže.
Zahvaljujući Gradu Beogradu i uspešnom poslovanju „ Gradske čistoće“ vozni park ovog preduzeća u poslednjih sedam godina je gotovo utrostručen, što znači da će na prestoničkim ulicama biti dovoljan broj ekipa koje mogu istovremeno adekvatno obavljati svoje radne zadatke u različitim delovima grada uz pomoć nove i moderne mehanizacije .
Naravno, čišćenje snega je tema koja u ovom periodu najviše brine Beograđane.
