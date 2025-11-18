ZA CICKA 1.000 EVRA: Nestao beli mačor na Voždovcu, vlasnici nude vrednu nagradu

MAČOR Cicko nestao je pre tri nedelje iz jednog doma na Voždovcu, a njegov vlasnik ponudio je onome ko ga pronađe čak 1.000 evra!

Foto: Printskrin

Umiljata životinja je poslednji put viđena na Trošarini, a prepoznatljiva je po svojoj čisto beloj boji i na sebi je nosila sivu ogrlcu protiv buva i krpelja.

Bandere u ovom delu grada oblepljene su oglasima na kojima je napisano da se traži Cicko i njegova fotografija, kako bi građani mogli lakše da ga prepoznaju ako ga negde uoče. Životinja bi trebalo prema pretpostavkama u Ulici vojvode Stepe, na potezu od Voždovih kapija, Saobraćajnog fakulteta do Fakulteta organizacionih nauka. U skladu sa tim, vlasnici verovatno sumnjaju da Cicko ne može otići daleko od kuće.

Mače zaglavljeno na Brankovom mostu NEOBIČNA situacija juče u centru Beograda! Naime na metalnoj konstrukciji ispod Brankovog mosta sugrađani su priimetili - mače. Kako je životinja dospela tu nije poznato ali nije mogla sama da siđe. Srećom, naišao je Miloš, hrabri Beograđanin, koji je uspeo da siđe iz konstrukcije izbavi mače. Na društvenim mrežama su mu mnogobrojni sugrađani čestitali na hrabrosti.

Kućni ljubimac je kao član porodice i njegov nestanak donosi veliku tugu. Na papiru oblepljenom oko bandera navedeno je da svako ko misli da je pronašao životinju mora da je fotografiše i pošalje vlasniku. Tako bi oni mogli da uporede pristiglu sliku i utvrde da li je to Cicko i da se vidi sličnost.

- Krenula sam na fakultet i videla sam da se traži beli mačor. Ispod sam videla da je nagrada 1.000 evra pa smo drugarica i ja prošetale i gledale okolo gde bi mogao da bude. Pomislile smo da jednom studentskom budžetu bi ova nagrada lepo došla, a i vlasnici bi bili zadovoljni. Šetale smo i do Kumodraške ulice. Nažalost, nismo ga nigde videle - rekla je za "Novosti" Suzana B.