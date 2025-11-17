SAJAM ZAPOŠLJAVANJA: Grad Pančevo u saradnji sa NSZ
GRAD Pančevo u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje 20. novembra, u periodu od 11 do 13 časova, u prostorijama MZ "Centar", Maksima Gorkog 25.
Na sajmu se očekuje učešće 40 različitih poslodavaca koji će oglastiti oko 300 slobodnih radnih mesta. Zainteresovanima će na štandu grada Pančeva biti dostupne sve potrebne informacije u vezi sa otvorenim javnim pozivom koji se odnosi na meru aktivne politike zapošljavanja "Samozapošljavanje", "Stručna praksa", Javni radovi za kategoriju teže zapošljivih lica.
