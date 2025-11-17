Beograd

SAJAM ZAPOŠLJAVANJA: Grad Pančevo u saradnji sa NSZ

Branka Borisavljević

17. 11. 2025. u 13:05

GRAD Pančevo u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje 20. novembra, u periodu od 11 do 13 časova, u prostorijama MZ "Centar", Maksima Gorkog 25.

САЈАМ ЗАПОШЉАВАЊА: Град Панчево у сарадњи са НСЗ

Foto: Printscreen

Na sajmu se očekuje učešće 40 različitih poslodavaca koji će oglastiti oko 300 slobodnih radnih mesta. Zainteresovanima će na štandu grada Pančeva biti dostupne sve potrebne informacije u vezi sa otvorenim javnim pozivom koji se odnosi na meru aktivne politike zapošljavanja "Samozapošljavanje", "Stručna praksa", Javni radovi za kategoriju teže zapošljivih lica.

