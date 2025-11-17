SAJAM ZAPOŠLJAVANJA: Grad Pančevo u saradnji sa NSZ

ZA prosečan stan od 50 kvadrata u trećoj zoni, gde živi najveći broj Beograđana, uplatnica za porez na imovinu u sledećoj godini će biti veća za oko 450 dinara. I dok je povećanje izdatka po osnovu stanovanja, od oko pet odsto minimalno, Beograđani koji imaju garaže moraće da "odreše kesu". Osnovica za obračun poreza uvećana je za oko 15 odsto, što je posledica enormnog povećanja cena garaža. Tako su cenovnikom predviđeni iznosi od 27.348 do čak 201.478 dinara po kvadratu.