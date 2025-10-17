KOLAPS U BEOGRADU: Potpuni zastoj na Gazeli i Novom Beogradu (FOTO)

U POPODNEVNOM špicu, usled pojačanog intenziteta saobraćaja i radova na pojedinim deonicama, u glavnom gradu Srbije nastupio je pravi saobraćajni kolaps

Najteža situacija je na Gazeli i Pančevačkom mostu u smeru ka centru – gde se vozila jednostavno ne pomeraju.

Kolone se protežu i na auto-putu, posebno u delu oko Autokomande, gde se vozila teško uključuju ka centru.

Saobraćaj se otežano odvija na prilazima Autoputu iz pravca Mostarske petlje i Tošinog bunara i Bulevar Mihajla Pupina ka Starom gradu

S druge strane, neke deonice su relativno prohodne.

Primetno manje gužve ima na Savskom vencu, kao i na delu auto-puta iz pravca Novog Beograda ka centru.

Saobraćaj se normalno odvija i na Autokomandi u smeru ka Banjici, kao i preko Brankovog mosta u smeru ka Novom Beogradu iz pravca Terazijskog tunela.

Slavija, Plavi most i Most na Adi u smeru ka Sajmu takođe su protočni, dok se u pojedinim delovima grada – poput Trga Republike, Takovske i Bulevara Despota Stefana – saobraćaj odvija bez ikakvih zadržavanja.

