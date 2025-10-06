GORI POZNATI RESTORAN NA BANOVOM BRDU: Saobraćaj obustavljen

Beograd

POŽAR je oko 5 sati izbio u restoranu u Požeškoj ulici broj 41, koji se nalazi uz pijacu na Banovom brdu.

ГОРИ ПОЗНАТИ РЕСТОРАН НА БАНОВОМ БРДУ: Саобраћај обустављен

Prema prvim nezvaničnim informacijama, nema povređenih.

Saobraćaj je obustavljen u oba smera, ne saobraćaju tramvaji 12 i 13, kao ni 12 linija gradskog prevoza i prigradske linije koje prolaze tom trasom.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saobraćaj je preusmeren na Čukaričku padinu, dok pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova regulišu saobraćaj.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pre desetak dana, na isti lokal bačen molotvoljev koktel, a počinilac uhapšen.

Nakon gašenja požara, biće obavljen uviđaj kako bi se utvrdio uzrok požara.

