GORI POZNATI RESTORAN NA BANOVOM BRDU: Saobraćaj obustavljen
POŽAR je oko 5 sati izbio u restoranu u Požeškoj ulici broj 41, koji se nalazi uz pijacu na Banovom brdu.
Prema prvim nezvaničnim informacijama, nema povređenih.
Saobraćaj je obustavljen u oba smera, ne saobraćaju tramvaji 12 i 13, kao ni 12 linija gradskog prevoza i prigradske linije koje prolaze tom trasom.
Saobraćaj je preusmeren na Čukaričku padinu, dok pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova regulišu saobraćaj.
Pre desetak dana, na isti lokal bačen molotvoljev koktel, a počinilac uhapšen.
Nakon gašenja požara, biće obavljen uviđaj kako bi se utvrdio uzrok požara.
(RTS)
