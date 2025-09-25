Beograd

HITNO SE ZATVARA DEO OVE ULICE U CENTRU BEOGRADA: Jedna linija menja trasu, evo koliko će trajati

V.N.

25. 09. 2025. u 12:00

ZBOG izvođenja hitnih radova na toplovodu u centru Beograda doći će do izmena u saobraćanju lijine gradskog prevoza.

FOTO TANJUG/ DRAGAN KUJUNDZIC

Kako se objavljeno radovi će se izvoditi u Ulici Žorža Klemansoa u nedelju.

- Tokom izvođenja hitnih radova na toplovodu u ulici Žorža Klemansoa, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Dunavska do Luke "Beograd", u nedelju doći će do promena u radu linije javnog prevoza broj 44.

Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj predmetne deonice, zbog čega će vozila sa linije broj 44 saobraćati u oba smera ulicama Žorža Klemansoa, Venizelisova, Poenkareova, Knežopoljska, Dunavska i dalje redovnom trasom - navodi se na sajtu Grada Beograda.

(Blic)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde

Drugi pišu

