HITNO SE ZATVARA DEO OVE ULICE U CENTRU BEOGRADA: Jedna linija menja trasu, evo koliko će trajati
ZBOG izvođenja hitnih radova na toplovodu u centru Beograda doći će do izmena u saobraćanju lijine gradskog prevoza.
Kako se objavljeno radovi će se izvoditi u Ulici Žorža Klemansoa u nedelju.
- Tokom izvođenja hitnih radova na toplovodu u ulici Žorža Klemansoa, na delu od zone raskrsnice sa ulicom Dunavska do Luke "Beograd", u nedelju doći će do promena u radu linije javnog prevoza broj 44.
Radovi podrazumevaju zatvaranje za saobraćaj predmetne deonice, zbog čega će vozila sa linije broj 44 saobraćati u oba smera ulicama Žorža Klemansoa, Venizelisova, Poenkareova, Knežopoljska, Dunavska i dalje redovnom trasom - navodi se na sajtu Grada Beograda.
(Blic)
