GRBOVIĆ NIJE SMENJEN: Oglasili se iz "ARENA BEOGRAD" d.o.o. i objasnili sve o imenovanju Stefana Babića
IZ „ARENA BEOGRAD“ d.o.o. oglasili su se saopštenjem kako bi "ukazali na određene neophodne činjenice, u vezi sa izborom novog direktora „Arena Beograd“ d.o.o., gospodina Stefana Babića".
- Naime, prvenstveno smo dužni napomenuti da doskorašnji direktor, veliki prijatelj naše Beogradske Arene, gospodin Goran Grbović, nije smenjen, što je informacija koju su pojedini mediji u toku dana preneli, bez prethodne provere. Do izbora novog direktora, gospodina Stefana Babića, došlo je nakon isteka mandata na koji je gospodin Goran Grbović prethodno biran, te izboru Babića nije prethodilo nikakvo „Razrešenje“ ili „smena“, što gorepomenuti mediji uporno navode.
Gospodin Goran Grbović je svojim višegodišnjim radom i zalaganjem umnogome doprineo sveukupnom radu i razvoju Beogradske Arene, predstavljao je, a i dalje predstavlja, uzor celokupnom radnom kolektivu. Napomenuli bismo još da će gospodin Grbović u budućnosti uvek biti rado viđen gost u našoj kući, ali tada ne bismo bili u pravu: Goran Grbović u Beogradskoj Areni ne može biti rado viđen gost, jer je Beogradska Arena, zahvaljujući njegovom neumornom zalaganju i neospornim ljudskim i profesionalnim kvalitetima, neminovno postala njegova druga kuća.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Izbor novog direktora, gospodina Stefana Babića, potez je načinjen u cilju da se u budćnosti aktivno radi na daljem strateškom razvoju Beogradske Arene, a mi kao kolektiv, uvereni smo da će navedeno u narednom periodu biti i realizovano.
Puno sreće u daljem radu želimo novom rukovodstvu, na čelu sa gospodinom Babićem, uz napomenu da bi osnovni cilj u početku, morao biti obezbeđivanje kontinuiteta kvaliteta rada i pružanja usluga naše Beogradske Arene - naveli su.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)