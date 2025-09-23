Beograd

GRBOVIĆ NIJE SMENJEN: Oglasili se iz "ARENA BEOGRAD" d.o.o. i objasnili sve o imenovanju Stefana Babića

Novosti online

23. 09. 2025. u 19:47

IZ „ARENA BEOGRAD“ d.o.o. oglasili su se saopštenjem kako bi "ukazali na određene neophodne činjenice, u vezi sa izborom novog direktora „Arena Beograd“ d.o.o., gospodina Stefana Babića".

Foto: Nebojsa Parausic

- Naime, prvenstveno smo dužni napomenuti da doskorašnji direktor, veliki prijatelj naše Beogradske Arene, gospodin Goran Grbović, nije smenjen, što je informacija koju su pojedini mediji u toku dana preneli, bez prethodne provere. Do izbora novog direktora, gospodina Stefana Babića, došlo je nakon isteka mandata na koji je gospodin Goran Grbović prethodno biran, te izboru Babića nije prethodilo nikakvo „Razrešenje“ ili „smena“, što gorepomenuti mediji uporno navode.

Gospodin Goran Grbović je svojim višegodišnjim radom i zalaganjem umnogome doprineo sveukupnom radu i razvoju Beogradske Arene, predstavljao je, a i dalje predstavlja, uzor celokupnom radnom kolektivu. Napomenuli bismo još da će gospodin Grbović u budućnosti uvek biti rado viđen gost u našoj kući, ali tada ne bismo bili u pravu: Goran Grbović u Beogradskoj Areni ne može biti rado viđen gost, jer je Beogradska Arena, zahvaljujući njegovom neumornom zalaganju i neospornim ljudskim i profesionalnim kvalitetima, neminovno postala njegova druga kuća.

Izbor novog direktora, gospodina Stefana Babića, potez je načinjen u cilju da se u budćnosti aktivno radi na daljem strateškom razvoju Beogradske Arene, a mi kao kolektiv, uvereni smo da će navedeno u narednom periodu biti i realizovano.

Puno sreće u daljem radu želimo novom rukovodstvu, na čelu sa gospodinom Babićem, uz napomenu da bi osnovni cilj u početku, morao biti obezbeđivanje kontinuiteta kvaliteta rada i pružanja usluga naše Beogradske Arene - naveli su.

