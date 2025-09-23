Ekipe „Čistoće“ danas suzbijaju odrasle komarce sa zemlje
DANAS, 23. septembra, ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP „Gradska čistoća“ Beograd vršiće suzbijanje odraslih komaraca uređajima sa zemlje, od 18.00 časova.
Tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Dorćol, Dunavski kej, Blokovi 44, 45, 70 i 70A, naselja Višnjica, Retenzija, Zemun- Gornji grad, Zemun- Donji grad, Ostružnica, Umka, Vinča, Grocka, Nova Galenika, Ekonomija, Belarica, Mali Zbeg, Ada Ciganlija, Makiš, Put za Ovču, Mali Mokri Lug.
Tretman će biti sproveden isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, a to podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature, kao i brzinu vetra.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Zbog toga apelujemo na sugrađane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.
Preparati koji ekipe JKP „Gradska čistoća“ koriste za tretmane suzbijanja komaraca registrovani su od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah.
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Apelujemo na sugrađane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, kao i da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju, te da ekipama „Gradske čistoće“ omoguće nesmetan rad.
Preporučujemo
„Gradska čistoća“ podseća na Likovni konkurs- ,, Prljavo ili čisto nije isto“!
22. 09. 2025. u 16:00
„Gradska čistoća“ spaja tradiciju i ekologiju na Olimpijadi starih sportova u Ostružnici
22. 09. 2025. u 15:30
„Gradska čistoća“ i ove godine tradicionalno na „Danima porodice“ na Zvezdari
22. 09. 2025. u 13:48
TRETMAN OD 18 SATI: Suzbijanje komaraca na teritoriji Kraljeva
19. 09. 2025. u 12:01
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PREMINULA BAKA CANA: U njenoj kući snimana je čuvena serija "Selo gori, a baba se češlja"
Serija "Selo gori, a baba se češlja" reditelja Radoša Bajića osvojila je srca čitave Srbije, i uz nju su odrasle mnoge generacije.
23. 09. 2025. u 08:36
Komentari (0)