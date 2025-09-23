Ekipe „Čistoće“ danas suzbijaju odrasle komarce sa zemlje

DANAS, 23. septembra, ekipe Sektora ekologije i unapređenja životne sredine JKP „Gradska čistoća“ Beograd vršiće suzbijanje odraslih komaraca uređajima sa zemlje, od 18.00 časova.

FOTO: Gradska čistoća

Tretmanom će biti obuhvaćeni sledeći lokaliteti: Dorćol, Dunavski kej, Blokovi 44, 45, 70 i 70A, naselja Višnjica, Retenzija, Zemun- Gornji grad, Zemun- Donji grad, Ostružnica, Umka, Vinča, Grocka, Nova Galenika, Ekonomija, Belarica, Mali Zbeg, Ada Ciganlija, Makiš, Put za Ovču, Mali Mokri Lug.

Tretman će biti sproveden isključivo ukoliko vremenski uslovi budu dozvolili, a to podrazumeva odsustvo kiše, optimalne temperature, kao i brzinu vetra.

Zbog toga apelujemo na sugrađane da imaju razumevanja i strpljenja za ekipe Sektora za ekologiju i unapređenje životne sredine koje su u punoj pripravnosti, te da ekipama koje izvode tretmane suzbijanja komaraca omoguće nesmetan rad, a na pčelare da preduzmu potrebne mere kako bi zaštitili pčele tokom sprovođenja akcija.

Preparati koji ekipe JKP „Gradska čistoća“ koriste za tretmane suzbijanja komaraca registrovani su od strane Ministarstva za zaštitu životne sredine i upisani u Privremenu listu biocidnih proizvoda, što znači da građani nemaju razloga za strah.

Apelujemo na sugrađane da obezbede fizičku barijeru od komaraca na svojim prozorima, isprazne eventualna skladišta vode po dvorištima, kao što su podmetači za saksije, gume, stara burad, kao i da koriste repelente i propisane preparate za septičke jame ukoliko ih poseduju, te da ekipama „Gradske čistoće“ omoguće nesmetan rad.