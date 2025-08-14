Beograd

POČINJE "OBRENOVAČKO LETO": Predstave za male i stare, koncert violina i nastup čuvene pevačice

Jelisaveta Ljutić

14. 08. 2025. u 16:15

Tradicionalna manifestacija “Obrenovačko leto“, počeće sutra, 15. avgusta predstavom “Miloš Veliki – srpski knjaz“ i koncertom pevačke grupe “Đurđe“.

Arhiva

Predsednik organizacionog odbora “Obrenovačkog leta“, Ivan Jegorović istakao je da je ove godine program “Obrenovačkog leta“ podignut na viši nivo u odnosu na prethodne.

I ove godine biće organizovana 14. likovna kolonija u parku “Arboretum“ i predstava za najmlađe, a u nedelju, 17. avgusta  - Festival violine.

Događaji u okviru “Obrenovačkog leta“ na Gradskom trgu se završavaju koncertom obrenovačke pevačice Slađe Alegro, koji će biti održan 18. avgusta.

