UREĐUJU PLAŽE U OBRENOVCU: Akcija čišćenja lokalnih kupališta

Jovana Manić

11. 08. 2025. u 13:01

KUPALIŠTA na Zabranu i "Perilu" na Zabrežju su očišćena od plastičnih flaša, čaša i drugo đubreta koje građani ostavljaju za sobom.

УРЕЂУЈУ ПЛАЖЕ У ОБРЕНОВЦУ: Акција чишћења локалних купалишта

GO Obrenovac

Izvođenje radova presipanja plaže šljunkom u izletištu Zabran finansirao je Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine, a obnova "Perila" je deo redovnog održavanja kupališta JP za zaštitu životne sredine gradske opštine Obrenovac.

