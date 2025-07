OBAVEZNO SPREMITE ZALIHE Ova beogradska opština sutra ostaje bez vode

JAVNO komunalno preduzeće "Beogradski vodovod i kanalizacija" saopštilo je da će sutra deo potrošača u opštini Savski venac biti bez vode zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži.

Foto: I. Marinković

Od 08.00 do 18 sati bez vode će ostati potrošači u sledećim ulicama: Karađorđevoj (od Kameničke do Kraljevića Marka), Koče Popovića i Kraljevića Marka (od Karađorđeve do Gavrila Principa), navode iz JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija".

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom biće obezbeđena auto-cisterna, a iz ovog preduzeća apeluju na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

BONUS VIDEO: