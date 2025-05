STANARI BEZ VODE, A I PREVOZA: Nema kraja radovima na kanalizacionoj mreži u Velikom Mokrom Lugu, u Ulici Cvetanova ćuprija

RADOVI na izgradnji fekalne i kišne kanalizacione mreže u zvezdarskom naselju Veliki Mokri Lug izvode se na tri različita dela Ulice Cvetanova ćuprija.

FOTO: Instagram / veliki_mokri_lug

Iako su radovi na sredini ove ulice počeli u decembru 2023., a rok za završetak je bio oktobar prošle godine, kraj se i dalje ne nazire! Ulicom se mesecima izlivaju fekalije i voda. Za sve ovo vreme i nije se mnogo odmaklo, ali je u martu ukinut javni prevoz.

Na deonici od Medakovića 3 do početka Ulice Cvetanova ćuprija, gde se radi na izgradnji kišne kanalizacione mreže, do sada je završeno oko kilometar, od predviđenih 2,7 kilometara za godinu dana. Iako je prvobitni rok za završetak radova bio jun ove godine, on je pomeren za novembar.

Termin zvaničnog početak radova ne postoji, ali ih je početkom marta obišao predsednik Opštine Mihailo Dosković. Tada je rečeno da će biti potrebno dva meseca da se radovi završe!

Prema rečima žitelja ovog kraja, na jednom delu puta, gde je izvođač radova JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija", nije dovoljno dobro obezbeđeno gradilište, pa, iako je ulica formalno zatvorena zbog radova, automobili, otežano, ali i dalje prolaze.

Dodatni problem stanovnicima ovog dela grada dogodio se u martu ove godine, kada je ukinuta jedina linija javnog prevoza koja ovde saobraća - autobus na liniji 20. Gradski prevoz je ukinut, a ovo naselje do daljnjeg je potpuno odsečeno od grada.

- Živimo katastrofu. Do prvog dostupnog prevoza pešačimo više od 20 minuta. Ovde ima mnogo porodica sa malom decom, starijih ljudi. Sve je razrovano, radnika skoro da nema, a mašine zagrađuju ulicu. Nedavno se dogodio požar u zgradi, vatrogasci nisu mogli da priđu skoro pola sata. Da komšije hidrantom nisu gasile požar, mi bismo izgoreli - kaže jedna od stanarki.

U Sekretarijatu za javni prevoz rekli su "Novostima" da ne postoji alternativa za linuju 20, s obzirom na to da ulična mreža u naselju Veliki Mokri Lug, kao posledica višegodišnje neregulisane gradnje, ne omogućava uspostavljanje druge linije javnog prevoza, kao ni minibus linije.

- U okviru ove organizacije javnog prevoza, pojačano je saobraćanje linije 38 kao druge linije u ovoj zoni - kažu u Sekretarijatu za javni prevoz.

Uz pomoć "Novosti" RADOVI u ulicama Pavla Savića i Milošev kladenac prošle godine su bili stopirani i ostavljeni u katastrofalnom stanju, sa rupama i bez završnog sloja asfalta, a završeni su tek nakon pisanja "Novosti".

Prema rečima stanovnika, ne postoji izlaz na put koji vodi ka Medakoviću, kao ni ka Malom Mokrom Lugu, a spekuliše se da će radovi na izgradnji kanalizacione mreže uskoro početi u delu ka Kumodražu, kod okretnice autobusa 33.

Takođe, stanari ulice Cvetanova ćuprija se oko dva puta nedeljno suočavaju sa suvim česmama. Naime, kako oni kažu, često dolazi do kidanja vodovodnih cevi.

- Ekipa dođe ujutru i potpuno zatvori vodu i tek popodne pošalju ekipu koja sanira kvarove. Radnici su tu od 8.00 do 15.00 i rade izuzetno sporim tempom - navode stanari.

Oni takođe ističu da su svesni neophodnosti radova, ali je veoma važno da oni teku planiranom dinamikom.