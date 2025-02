MANJE OBOLELIH OD GRIPA: Oglasio se GZZJZ sa novim epidemiološkim izveštajem

PROŠLE nedelje broj obolelih od akutnih respitarinih infekcija bio je 14.023, što je za 4.6 odsto manje nego sedam dana ranije kada je registrovano 14.689 pacijenata.

Foto Shutterstock

Po podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje beleži se manje dijagnoza oboljenja sličnih gripu, koji je bilo 580, što je 12,1 odsto manje nego nedelju pre kada je pomoć lekara potražio 661 Beograđanin.

Statistika je urađena po izveštajima zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene zaštite (domovi zdravlja, Zavod za zaštitu zdravlja studenata, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika ŽTP-a i Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a.

Na udaru akutnih respiratornih infeskcija je radno sposobno stanovništo starosti od 20 do 64 godina ((36,7 odsto) , slede predškolci i školski uzrast od 5 do 19 (36,4 odsto) i mališani do 4 godine (18,9 odsto). Najmanje oblelih je muđu starijim od 65 godina - 8 odsto.

U istom periodu u 14 uzoraka briseva grla i nosa potvrđeno je prisustvo virusa gripa A(H1), u osam virus gripa A(H3), u sedam virus gripa B, a u jednom virus gripa A.

Kao najefikasniju meru prevencije gripa lekari preporučuju vakcinaciju svim osobama koje su u povećanom riziku od razvoja komplikacija, a zaštita se stvara za dve do tri nedelje od dobijanja. Cepivo se može primiti u bilo koje vreme u toku trajanja sezone gripa, čak i kad je virus počeo da se širi u okruženju.

Takođe, opšte mere prevencije obuhvataju izbegavanje bliskih kontakta sa obolelim osobama, redovno pranje ruku uz izbegavanje dodirivanja očiju, nosa i usta, provetravanje prostorija. Jačanje opšte otpornosti organizma podrazumeva adekvatan režim rada i odmora i ishranu bogatu vitaminima.