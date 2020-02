25. februar 2020. 08:00 | Komentara: 0

Da li ste od onih koji ne prestaju da maštaju o savršenom letovanju? Ukoliko jeste, ne brinite, leto je vrlo blizu, pa i šansa da se vaša maštarenja ostvare. Mi zasigurno znamo da je Turska već dobro proverena destinacija za letovanje, gde snovi postaju stvarnost.

U ponudi je veliki broj hotela, posebno u Antalijskoj regiji, a jedan od onih koji se ističu svojim raskošom, bogatim sadržajima i vrhunskom uslugom sigurno je hotel Titanic Deluxe Golf Belek 5*. Nalazi se na udaljenosti od 30 km od aerodroma u Antaliji i samo 6 km od centra Beleka, u mestu Kadrije.

Za ovaj kompleks možemo reći da je jedan kompletan mali grad. Prostire se na 170.000 kvadratnih metara, a otvoren je 2013. godine. Ceo kompleks ima preko pet stotina soba, najrazličitijih tipova, od standardnih, preko superior i porodičnih, a za one najprobirljivije, koji žele isključivo privatnost, tu su i „Deluxe“ vile pokraj bazena, na dva sprata, koje u skladu sa luksuznim sadržajima imaju i batlera koji je uvek gostima na usluzi.

High class ultra all inclusive usluga hotela je jednom rečju izvanredna, a za uživanje u gastronomskim specijalitetima, gostima su na raspolaganju pored glavnog, još dodatnih pet a la carte restorana, jedan dečiji i ukupno 13 barova koji nude osveženje u svim delovima ovog prelepog kompleksa.

Za zabavu i rekreaciju, gosti mogu da koriste zatvoreni, veliki otvoreni bazen, olimpijski bazen, akva park i nekoliko manjih bazena. Pored navedenog, tu je i veliki broj sportskih terena, fitnes centar, aerobik, a za zaljubljenike u golf, hotel obezbeđuje besplatan prevoz do nekog od brojnih golf terena u Beleku.

Za ljubitelje muzičkih zabava, pored diskoteke, u hotelu se organizuju i posebni večernji program i živa muzika. Ko je raspoložen za nešto mirniji, ali nikako dosadan provod, tu je odličan animacioni tim, pozorišne predstave i akrobatski spektakli.



Posle provoda, rekreacije i zabave, ukoliko poželite da se potpuno opustite, to možete da učinite u velelepnom spa centru hotela. Ovaj ujedno i najveći spa centar u Evropi, gde možete da uživate u turskom kupatilu, sauni, snežnoj sobi, đakuziju, parnom kupatilu ili u nekim od tretmana i masaža, ostaviće vas bez reči. Na najmlađe je hotel posebno mislio, pa su za njih tu mini klub, igralište, zatvoreni i otvoreni bazen, dečiji bife i mnogi drugi interesantni sadržaji, koji će njihovo letovanje učiniti zanimljivim i za pamćenje.

Kao i sve u ovom hotelu, tako ni odlazak na plažu nije običan, već jedinstven doživljaj. Naime, do plaže možete prošetati kroz prijatno okruženje zelenila, ili se odlučiti, kao i većina gostiju, da otplovite brodićima koji rekom, koja protiče kroz kompleks i uliva se u more, voze goste do obale i hotelske plaže. Brodići isplovljavaju na svakih nekoliko minuta tokom celog dana i plovidba predstavlja pravi ugođaj, za goste svih uzrasta.



Ukoliko odlučite da svoj odmor provedete u Turskoj, možete biti sigurni da ste napravili pravi izbor, a ako još odabir padne na Belek i u njemu hotel Titanic Deluxe Golf Belek 5*, računajte na to da će vam odmor biti bajka.

Zbog svega navedenog, slobodno možemo reći da je ovaj hotel Titanik koji ne tone, već iz godine u godinu privlači sve veći broj gostiju, koji svoj odmor žele da provedu upravo u ovom hotelu, uživaju u svim čarima koje on pruža i osete pravi luksuz. Uverite se i sami, posetite sajt agencije „1 A Travel“ i napravite online rezervaciju, ili pozovite kontakt centar na broj 011/655 78 00 i ljubazni zaposleni će vam sa zadovoljstvom preporučiti neki od mnogobrojnih hotela iz ponude, u Turskoj, Egiptuili Tunisu, izbor je vaš, a sve u cilju da vam odmor bude savršen.

