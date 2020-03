Novosti online | 24. mart 2020. 09:51 | Komentara: 0

Da nije bilo VAR-a na Maksimiru ne bi bilo ni Bergama, ni San Sira... A možda ni ovoliko broj umrlih i zaraženih virusom korona u Italiji i Španiji. Sve je eskaliralo na meču Atalanta i Valensija u Ligi šampiona, što je što je bilo kobno naročito po Bergamo. Sever Italije je preživeo najjači udar korona virusa, a čak je i 35 posto tabora ekipe Valensije zaraženo, vrlo brzo posle utakmice više nikom nije bilo do fudbala.- Nekoliko velikih događaja je uzrokovalo širenje virusa, a jedan od njih bi vrlo lako mogla biti i utakmica između Atalante i Valensije. Bio je to vrhunac kolektivne euforije, okupile su se hiljade i hiljade ljudi koji su bili jedan do drugog tek nekoliko centimetara. Grlili su se, vikali… Sve to je moglo da doprinese širenju virusa - smatra pulmolog Frančesko Le Foće, koji smatra da je sigurno bilo ljudi koji su se loše osećali na stadionu, sa simptomima virusa. - Pretpostavljam da mnogi nisu želeli da propuste utakmicu ako su imali karte, čak i ako su imali povišenu temperaturu ili druge simptome virusa.Da sve bude gore iz današnje perspektive, jedan lep gest pretvorio se u kataklizmu - navijači Valensije i Atalante su se družili, grlili, pili pivo iz iste čaše i raširili zarazu.A sada se vraćamo na početak i priču kako je oopšte došlo do utakmice odigrane pred 40.000 ljudi na San Siru. Za sve je kriv VAR na Maksimiru i čuveni nemački sudija Feliks Brih, koji je eliminisao Srbiju sa Svetskog prvenstva na Rusiji, kada na meču protiv Švajcarske nije svirao čist penal na Aleksandom Mitrovićem.Naime, igrao se meč između Dinama i Šahtjora na Maksimiru 6. novembra 2019 Zagrepčani su vodili sa sa 3:1 u 93. minutu, a onda su primili dva gola za dva minuta. Posebno je bizaran bio drugi pogodak za 3:3, jer je sudija Feliks Brih dosudio penal za goste, i to tek posle VAR intervencije. NA video analizi je bilo jasno da je prvobitna situacija bila nedovoljna a penal, Tajson je simulirao penal, ali je sudija uočio nešto drugo, nokautiran je golman Pjatov.VAR je aktiviran za jednu situaciju i viđena je druga vredna penala, pa je lakat Teofila-Katerina u lice Pjatova promenio budućnost evropskog fudbala i Bergama.Da je Dinamo pobedio, Atalanta ne bi otišla u drugu fazu i ne bi igrala protiv Valensije, a upravo se za meč u Italiji govori da je bio biološka atomska bomba.Ipak, šta je bilo bilo je i teško je promeniti istoriju, ali jedno je sigurno fudbal i kada se lopta zakotrlja još dugo vremena neće biti kao što je bio pre virusa korona. Bar ne u Italiji i Španiji.