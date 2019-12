Novosti online | 19. decembar 2019. 11:29 | Komentara: 0

Trener Liverpula Jirgen Klop je svojim ponašanjem dominirao na utakmici sa Montereom u okviru Svetskog klupskog prvenstva. Nekoliko sekundi njegovog ruganja i ismejavanja trenera protivničke ekipe Rikarda Antonia Mohameda Matijevića dospelo je u centar pažnje.





Naime, Klop se bečio i plezio imitirajući Matijeviće gestikulacije kada je tražio crveni karton za Žoa Gomeza, posle starta nad napadačem ekipe iz Meksika. Dvojica trenera su krenuli jedan prema drugom, ali se sve brzo stišalo.





Liverpul je slavio pobedničkim golom u 91. minutu sa 2:1 i u finalu će igrati u subotu od 18:30.