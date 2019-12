N.I./Novosti online | 15. decembar 2019. 12:29 > 15:46 |

PARTIZAN je danas iz Surdulice otišao na zimsku pauzu koju će provesti na drugom mestu na tabeli. "Parni valjak" je naizgled lako prošao ispit protiv fudalera Radnika na terenu koji je već počeo da liči na kaljugu. Pred oko 2.000 navijača zaslužena pobeda od 2:1 (1:0) i potvrda da je gvinejsko-japanska veza pun pogodak u poslednjih nekoliko meseci u ekipi Save Miloševića.

Sejduba Suma i Takuma Asano su, po nekom ustaljenom običaju, bili ljudi odluke u ekipi Partizana. Lišeni usluga povređenog golmana i kapitena Vladimira Stojkovića i Strahinje Pavkovića koji karijeru definitivno nastavlja u Monaku, partizanovci su odigrali kao retko kad ove sezone u Superligi. Nisu baš mnogo, osim u poslednja dva minuta meča, igrali po svojim i živcima navijača, već su na vreme najavili šta će da se dogodi u poslednjem kolu jesenjeg dela prvenstva. Ispostavilo se da je to bila laka pobeda do koje je vrata prvo širom otvorio Sejduba Suma u 30. minutu. Bila je to akcija Tošića i asistenta Uroševića koji je pronašao snalažljivog Sumu u petercu gostiju. I 15 minuta pre ovog gola Suma je imao idealnu priliku za vođstvo, ali su on i Asano promašili skoro nemoguće.

Na startu drugog poluvremena gosti iz Beograda su osigurali trijumf golom Asana kojem je loptu kao na tacni poklonila odbrana Radnika. Gotovo identičan poklon nije iskoristio Umar Sadik, za još ubedljiviji trijumf crno-belih. Samo minut kasnije je i Zoran Tošić imao sjajnu šansu. Usred mirnog finiša kada se činilo da će domaćin završiti utakmicu bez gola, rezervni golman Partizana Filip Kljajić i defanzivac Igor Vujačić su uzvratili poklon-loptu domaćinu koji je golom Luke Mićića postigao konačan rezultat.



RADNIK - PARTIZAN 1:2 (0:1)

STRELCI: Mićić u 90. minutu za Radnik, a Suma u 30. i Asano u 52. minutu za Partizan. Stadion Radnika: Gledalaca: 2.000. Sudija Jovanović (Beograd) 7.

RADNIK: Kostić 6 - Kričak 5,5, Marković 6, Stevanović 6, Jokić 6 - Đorđević 6, Stanisavljević 6, Mitošević 6, Tomić 6 (77. Bojić -)- Pavlov 6, Makarić 6 (77. Danoski -).

PARTIZAN: Kljajić 6 - Lutovac 6,5, Ostojić 6,5, Vujačić 6,5, Urošević 6,5 - Zdjelar 6,5(90. Smiljanić -), Natho 6,5 - Tošić 6,5, Suma 7,5 (72. L. Pavlović -), Asano 7 - Sadik 6,5(83. Stevanović -).

Igrač utakmice: Sejduba Suma (Partizan).