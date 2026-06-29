Politika

U SRBIJU STIŽE ČOVEK KOJI JE ISPISAO ISTORIJU: Vučić sutra sa prvim Arapinom koji je hodao svemirom

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

29. 06. 2026. u 16:14

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U SRBIJU stiže ne samo ministar omladine Ujedinjenih arapskih emirata, već čovek koji je uradio ono što je mnogima na Zemlji samo san.

У СРБИЈУ СТИЖЕ ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ИСПИСАО ИСТОРИЈУ: Вучић сутра са првим Арапином који је ходао свемиром

Foto: printskrin

Ministar omladine Sultanom Al Nejadi UAE nije samo ministar već i čovek koji je ispisao istoriju za čovečanstvo i posebno svoju zemlju.

On je prvi Arapin koji je hodao svemirom. Tom prilikom on je boravio više od šest i po sati i obavio više zatataka u orbiti oko Međunarodne svemirske stanice.

U delegaciji Ujedinjenih Arapskih Emirata biće i prva žena astronaut te zemlje, koja će zajedno sa Al Nejadijem učestvovati u susretima tokom posete Srbiji.

Poseta predstavlja priliku da Srbija ugosti jednog od najpoznatijih astronauta današnjice, čija je životna priča inspiracija mladima širom sveta. 

U arapskoj delegaciji koja stiže u Beograd naći će se još tri astronauta iz UAE.

Al Nejadi će sutra o svim astronautskim iskustvima govoriti deci u Istraživačkoj stanici Petnica.

On je pre samo mesec i po dana održao predavanje na konferenciji "Global Citizen" u Njujorku na kojoj je govorio o putovanjima u svemiru.

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