U SRBIJU STIŽE ČOVEK KOJI JE ISPISAO ISTORIJU: Vučić sutra sa prvim Arapinom koji je hodao svemirom
U SRBIJU stiže ne samo ministar omladine Ujedinjenih arapskih emirata, već čovek koji je uradio ono što je mnogima na Zemlji samo san.
Ministar omladine Sultanom Al Nejadi UAE nije samo ministar već i čovek koji je ispisao istoriju za čovečanstvo i posebno svoju zemlju.
On je prvi Arapin koji je hodao svemirom. Tom prilikom on je boravio više od šest i po sati i obavio više zatataka u orbiti oko Međunarodne svemirske stanice.
U delegaciji Ujedinjenih Arapskih Emirata biće i prva žena astronaut te zemlje, koja će zajedno sa Al Nejadijem učestvovati u susretima tokom posete Srbiji.
Poseta predstavlja priliku da Srbija ugosti jednog od najpoznatijih astronauta današnjice, čija je životna priča inspiracija mladima širom sveta.
U arapskoj delegaciji koja stiže u Beograd naći će se još tri astronauta iz UAE.
Al Nejadi će sutra o svim astronautskim iskustvima govoriti deci u Istraživačkoj stanici Petnica.
On je pre samo mesec i po dana održao predavanje na konferenciji "Global Citizen" u Njujorku na kojoj je govorio o putovanjima u svemiru.
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