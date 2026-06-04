VLADA SRBIJE ODLUČILA: Mali kućni aparati i bela tehnika besplatno za ove građene

NA današnjoj sednici Vlade Srbije usvojen je i Zaključak o saglasnosti da Republička direkcija za robne rezerve nabavi i bespovratno isporuči male kućne aparate i belu tehniku jedinicama lokalne samouprave koje su 12. januara 2026. godine imale proglašene vanredne situacije zbog snežnih padavina.

Foto: D. Milovanović

Procenjeno je da je za ove namene potrebno 33.000.000 dinara, sa PDV-om.

Građanima koji su tada bili pogođeni snežnim padavinama mali kućni aparati i bela tehnika biće isporučeni na osnovu spiskova koje su jedinice lokalne samouprave dostavile Republičkoj direkciji za robne rezerve.

Usvojen i akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije

Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Akcioni plan za period 2026–2028. godine za sprovođenje Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period 2024–2028. godine, dokument javne politike koji se donosi radi operacionalizacije i ostvarivanja Opšteg i posebnih ciljeva i realizacije mera predviđenih Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije za period 2024–2028. godine.

Akcioni plan sadrži pregled opšteg i posebnih ciljeva i mera, kao i planirane aktivnosti za ostvarivanje definisanih ciljeva i mera, zatim nosioce i partnere u sprovođenju aktivnosti, pokazatelje, rokove za sprovođenje aktivnosti, izvore finansiranja kao i druge metodološke parametre.

Organizacija Svetskog prvenstva u fitnesu i bodibildingu

Vlada Srbije usvojila je rešenja kojima se daje saglasnost na kandidature Saveza Srbije za bodi-bilding, fitnes, bodi-fitnes i aerobik za organizaciju Svetskog prvenstva u fitnesu za mlađe kategorije i Svetskog prvenstva za juniore u bodi-bildingu i fitnesu ove godine u Čačku.

Za realizaciju ovih projekata obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 20 miliona dinara.

Ovim rešenjima potvrđena je podrška države organizaciji velikih međunarodnih sportskih takmičenja, koja doprinose razvoju sporta, afirmaciji mladih sportista i promociji Srbije na međunarodnom planu.

Na današnjoj sednici Vlade usvojena je i Uredba o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna T-500, sa ciljem zaštite životnog standarda stanovništva. Uredbom je potvrđeno da cena ovog osnovnog životnog proizvoda ostaje nepromenjena i ograničena na 65 dinara.

Vlada Srbije dodeliće i građanima Trgovišta jednokratnu novčanu pomoć.