ŠEŠELJ OTKRIO: Razgovarao sam sa zapadnim diplomatama, evo šta su tražili
PREDSEDNIK SRS Vojislav Šešelj govorio je svojevremeno u jutarnjem programu Hepi TV o kontaktima sa zapadnim diplomatama.
Šešelj je opisao da je 1991. godine bio na diplomatskom prijemu u španskoj ambasadi. Tada su se oko njega okupili vojni atašei nemački i drugih zemalja, a Vojislav Šešelj im je poručio da Srbija neće dati svoje teritorije i da ima 16 "migova 29" i da je to sasvim dovoljno da naša zemlja sačuva svoje nebo.
Lider SRS je opisao i da su radikale zvali kasnije u italijansku ambasadu, kako bi im strane diplomate povremeno na tim prijemima "opipavale puls". Tajnih ponuda da pređe na stranu Zapada nije bilo, tvrdi Šešelj.
- Kad je dolazio američki kongresmen Džim Mudi krajem leta 1991. godine, bio je gost u Narodnoj skupštini i tada je razgovarao sa nekim predstavnicima političkih stranaka, a sa mnom je tražio posebno da se sretne - opisao je Vojislav Šešelj
Tada je lider radikala poveo sa sobom veliki broj novinara, ali je Mudi sve novinare izbacio iz kancelarije u kojoj je obavljen sastanak.
- On je tu odmah počeo da me napada zbog toga što nisam na strani prozapadne opozicije. Saslušao sam ga, ali sam mu onda održao predavanje, samo je netremice gledao u mene. Posle toga nikada mi se više nisu obratili - rekao je Šešelj.
(alo.rs)
Preporučujemo
NISU PROŠLI KROZ PROCES: Šešelj otkrio koja se država neće izvući
30. 05. 2026. u 17:00
ODMAZDA KAO UVOD: Šešelj najavio šta sledi krajem meseca
27. 05. 2026. u 21:14
ŠEŠELj O ŠOK PRIZNANjU KOJE "TRESE" SRBIJU: Valjda sad među njima ima malo mozga
19. 05. 2026. u 20:24
ŠEŠELj "TUČE" PO EU: Naša budućnost je na istoku
18. 05. 2026. u 15:31
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
Komentari (0)