ŠEŠELJ OTKRIO: Razgovarao sam sa zapadnim diplomatama, evo šta su tražili

PREDSEDNIK SRS Vojislav Šešelj govorio je svojevremeno u jutarnjem programu Hepi TV o kontaktima sa zapadnim diplomatama.

Foto: EPA/Koča Sulejmanović

Šešelj je opisao da je 1991. godine bio na diplomatskom prijemu u španskoj ambasadi. Tada su se oko njega okupili vojni atašei nemački i drugih zemalja, a Vojislav Šešelj im je poručio da Srbija neće dati svoje teritorije i da ima 16 "migova 29" i da je to sasvim dovoljno da naša zemlja sačuva svoje nebo.

Lider SRS je opisao i da su radikale zvali kasnije u italijansku ambasadu, kako bi im strane diplomate povremeno na tim prijemima "opipavale puls". Tajnih ponuda da pređe na stranu Zapada nije bilo, tvrdi Šešelj.

- Kad je dolazio američki kongresmen Džim Mudi krajem leta 1991. godine, bio je gost u Narodnoj skupštini i tada je razgovarao sa nekim predstavnicima političkih stranaka, a sa mnom je tražio posebno da se sretne - opisao je Vojislav Šešelj

Tada je lider radikala poveo sa sobom veliki broj novinara, ali je Mudi sve novinare izbacio iz kancelarije u kojoj je obavljen sastanak.

- On je tu odmah počeo da me napada zbog toga što nisam na strani prozapadne opozicije. Saslušao sam ga, ali sam mu onda održao predavanje, samo je netremice gledao u mene. Posle toga nikada mi se više nisu obratili - rekao je Šešelj.

(alo.rs)