"UČIMO KAKO DA RADIMO NA ROBOTIMA" Vučić sreo mlade Srbe u Kini (VIDEO)

SRBIJA će ostati stub odbrane Povelje Ujedinjenih nacija i najsnažniji bedem mira, kako na međunarodnom nivou, tako i na Zapadnom Balkanu, izjavio je danas pred Savetom bezbednosti UN šef srpske diplomatije Marko Đurić, istakavši da se Srbija zalaže na svet zasnovan na pravu u kojem Povelja UN nije politički instrument, već univerzalni temelj međunarodnog poretka.