A NAKON ŠAMARA NA ROLAN GAROSU! Supruga očitala lekciju Danilu Medvedevu za ceo život

Ruski teniser, Danil Medvedev, ispao je već u prvom kolu Rolan Garosa, jer je poražen od Adama Voltona sa 3:2 u setovima.

Foto: Tanjug/AP Photo/Aurelien Morissard

Meč je obeležila nesvakidašnja scena kada se za vreme meča Medvedev svađao sa svojom suprugom.

Naime, tokom nekih prošlih mečeva Medvedev je dolazio u sukob sa prvim profesionalnim trenerom Žilom Servarom, koji je više puta napuštao njegov boks zbog burnih reakcija i nepoštovanja tokom mečeva.

Slične situacije dešavale su se i sa suprugom Darijom, koja takođe pokušava da ga smiri kada izgubi kontrolu na terenu.

"Todos tenemos calor, todos lo estamos pasando mal. Compórtate" 🥵



Upravo su njih dvoje imali javni verbalni sukob na Rolan Garosu.

Za vreme meča, Darija mu je rekla:

- Vrućina je za sve, svi to trpimo. Ponašaj se! rekla mu je ona.

Situacija je dodatno eskalirala kada je Rus frustrirano komentarisao servis protivnika:

- Može li prestati da pogađa liniju prvim servisima?

Njegova supruga mu je odgovorila smireno, ali pomalo i ironično:

- Nije pogodio nijedan prvi servis u liniju u ovom meču do sada.