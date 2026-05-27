VAŽAN DAN ZA SRBIJU Vučić dovodi kineske investicije u Srbiju: Zbog ovoga se živi

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić se u Đasingu sastao se investitorima i prisustvovao je potpisivanju ugovora sa velikim kompanijama da dođu u Srbiju.

Vučić je, posle sastanka i potpisanih ugovora, kazao da je mnogo srećan što je danas u Đasingu. Zahvalio se gradonačelniku i svima drugima na izuzetnom gostorpimstvu.

- Napisali su mi lep govor, ali moram da govorim iz glave jer ćete videti da govorim iz srca. Nekoliko je razloga za moju izuzetnu sreću danas. Juče sam primio Orden prijateljstva od predsednika Sija. Nije bilo ponosnijeg i srećnijeg čoveka od mene. Danas sam na najpraktičniji način video šta znači naše iskreno i čelično prijateljstvo - kazao je on.

Kaže da je za nas pravo bogatstvo da možemo da pošaljemo 500 ljudi da se uče novim tehnologijama.

- Vraćaju se sa ogromnim znanjima u našu Srbiju - kazao je on.

Ističe da je juče u Pekingu razgovarao sa četiri investitora, danas sa 14, a sutra sa još pet.

- Toliko sam srećan. Zbog ovoga se živi i zbog ovoga se bavite politikom - da svom narodu donese nešto. 953 miliona evra je ukupan nivo investicija koji je danas dogovoren. To je za moju Srbiju ogroman novac i hvala svima koji su u tome učestvovali. Mogu da se raduju Novi Sad, Niš, Zrenjanin, Loznica i Šabac, ali i drugi gradovi širom Srbije - rekao je Vučić.

Dolazi era kada neće biti dovoljno struje, upozorava.

- Ovi ljudi su našli lek i za to. Naše je da učimo i radimo - kazao je on.

Istakao je koliko je bitno raditi.

- Učite od Kineza, pogledajte koliko su vredni. Bez toga ne možete da napravite ništa. Morate da radite naporno i teško. Kad su mi nudili političke koalicije da ne radimo u petak, subotu, nedelju... Izbacio sam ih napolje na kulturan način - podsetio je Vučić.

Sastanku su prisustvovale sledeće kompanije:

1. Minth – Loznica, Šabac – Proizvodnja funkcionalnih i dekorativnih auto delova, 4.031 zaposleni

2. Shac – Novi Sad – Proizvodnja šasija za automobile, 37/50 zaposlenih

3. BMTS – Novi Sad – Proizvodnja turbo punjača i električne opreme za automobile, 438/454 zaposlenih

4. Xingyu – Niš – Proizvodnja automobilske rasvete, 475/550 zaposlenih

5. Yusei - Niš – Proizvodnja plastičnih auto delova, 167/280 zaposlenih

6. Linglong – Zrenjanin – Proizvodnja pneumatika, 2.576 zaposlenih

7. Agibot Innovation - proizvodnja humanoidnih robota i sistema zasnovanih na veštačkoj inteligenciji. U strateškom partnerstvu sa Minth Group

8. Weichai Power – posluje u oblastima pogonskih sistema, građevinskih mašina, komercijalnih vozila, energetskih rešenja i opreme za pomorski transport. Prisutni u više od 150 zemalja sa 100.000 zaposlenih

9. Zhejiang EV Tech – visokotehnološko preduzeće za R&D, proizvodnju proizvoda za električna vozila. Glavni kupci kompanije uključuju Renault, Stellantis, GWM, GAC, NIO, eGT, XPeng, Xiaomi, BYD - razmišlja o uspostavljanju proizvodnje u Srbiji.



10. Jiangsu Reliance Energy – fokusira se na R&D, proizvodnju i prodaju velikih cilindričnih baterija. U aprilu su potpisali MoU sa STRiX eMotors d.o.o. sa sedištem u Sloveniji, koji je i vodeći brend u segmentu hard-enduro električnih motocikala visokih performansi.

11. Foxconn Industrial – specijalizovana za računarstvo u oblaku (cloud computing), AI servere, visokobrzinsku mrežnu opremu, preciznu proizvodnju i rešenja za pametnu proizvodnju. Zapošljava 217.000 ljudi širom sveta.

12. Anfa Anti-Aging Medical Group – sa tradicijom i iskustvom od 32 godine, Anfa se specijalizovala za anti-ejdž tretmane za istočnjačku populaciju, prvenstveno stanovništvo Kine.

13. China Construction Fourth Engineering Division Corp. Ltd. Southeast Branch - ključna podružnica kompanije China State Construction Engineering Corporation Ltd. (CSCEC) specijalizovana za stambenu i industrijsku izgradnju, investicije u infrastrukturu i komunalno inženjerstvo.

14. Mr. Xu Xiaoguang, Director of the Taiwan Affairs Office of Zhejiang Province

Investicioni projekti za koje su potpisani ugovori o ulaganju tokom posete Kini:

1. Minth Šabac

• Investicija 91m evra

• Broj novih radnih mesta 220

• Podsticaji 11,5m evra

2. Minth Loznica



• Broj novih radnih mesta 600• Podsticaji 17,2m evra3. Shac Novi Sad• Investicija 33,5m evra• Broj novih radnih mesta 50• Podsticaji 5m evra4. BMTS Novi Sad• Investicija 13,3m evra• Automatizacija• Podsticaji 3,3m evra5. Xingyu Niš• Investicija 77m evra• Broj novih radnih mesta 100• Podsticaji 8,2m evra