"GRAĐANI TREBA DA BUDU PONOSNI NA VUČIĆA": Koje ekonomske benefite može Srbija da očekuje posle posete predsednika Kini

KOMENTARIŠUĆI ekonomsku stranu posete predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, Kini, analitičari Nebojša Obrknežev i Radoslav Radojičić Kena ocenjuju da će nova saradnja i potpisani sporazumi dodatno ojačati ekonomske i privredne odnose dve zemlje, povećati investicije, te otvoriti prostor za nova radna mesta i veći izvoz srpskih proizvoda na kinesko tržište.

Analitičar Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost istakao je da je predsednik Aleksandar Vučić već deveti put u poseti Narodnoj republici Kini i da se mora uzeti u obzir da su u proteklih 10 dana, neposredno pre Vučića, u Kini bili predsednik SAD, Donald Tramp, i predsednik Rusije, Vladimir Putin.

- To dovoljno govori o odnosu NR Kine i prema Republici Srbiji i narodu Srbije. Ovo prijateljstvo je ovekovečeno Ordenom prijateljstva koji je predsedniku Vučiću uručio Si Điping i ovaj orden nije namenjen samo Republici Srbiji, već i narodu Srbije, ali i Vučiću lično, jer je on dugo gradio odnose sa NR Kinom. Iako se Kina nalazi na Dalekom istoku, vidimo da je ona nama itekako bliska i gde god da krenemo po Srbiji, možemo da vidimo kineske investicije, bilo da su u pitanju infrastrukturni projekti kao što su auto-putevi i brze saobraćajnice, bilo da su u pitanju spašavanja određenih preduzeća, kao što je smederevska železara ili RTB Bor (koji je bio u minusu milijardu i dve stotine miliona), bilo da su u pitanju ulaganja u ogromne kompanije kao što su "Linglong" u Zrenjaninu, gde se u narednom periodu očekuje još 400 novih radnih mesta, ili kompanija "Mint" u Loznici - podsetio je Obrknežev.

On je dodao da je jedini lider koji je imao više potpisanih sporazuma sa Si Đipingom od Vučića Vladimir Putin, jer, kako je rekao, NR Kina i Ruska federacija imaju itekako dobre odnose i graniče se kontinentalno.

- A odmah posle Ruske federacije je Republika Srbija. I svi ovi sporazumi koji su potpisani tek će se osetiti i videti u narednom periodu, koliki značaj imaju za građane Srbije - rekao je Obrknežev za "Novosti".

On je takođe spomenuo da je u prvom kvartalu ove godine izvoz Republike Srbije u NR Kinu povećan za 85 odsto u odnosu na isti period 2025. godine, što je dobra poruka za sve male i srednje proizvođače da plasiraju svoje proizvode na kinesko tržište.

- I ta trgovina, odnosno povećan izvoz, nije samo u sirovinama, kao što mnogi govore, već je to posledica potpisivanja sporazuma o slobodnoj trgovini koji je stupio na snagu 2024. godine. Samo tri zemlje u Evropi imaju taj sporazum, među njima je i Srbija, u okviru kojeg 20.000 srpskih proizvoda možemo da plasiramo na kinesko tržište. Razgovori sa određenim trgovinskim lancima u Kini, gde mogu da se plasiraju srpski proizvodi, itekako će značiti svakom građaninu Srbije, pogotovo ako govorimo o malim i srednjim proizvođačima - rekao je naš sagovornik.

Očekujemo spašavanje "Jumka" i "Simpa"

Kad su u pitanju sajmovi privrede, Obrknežev je rekao i da je važno naglasiti da je u Kini dogovoreno da će se ići na regionalne sajmove.

- I ako znamo da jedan kineski grad ima više stanovnika nego cela Srbija, onda znamo i koliko to znači za sve naše ljude koji žele da posluju sa Kinom, da investiraju, da se još više poveća trgovinska razmena između Srbije i Kine. Za 12 godina je preko 330 puta povećan izvoz u NR Kinu, oko osam milijardi evra ili dolara direktnih investicija NR Kine, subvencionisani krediti NR Kine za Srbiju... sve je to ovekovečeno kroz ovih 10 godina iskrenog prijateljstva dve zemlje, odnosno dva predsednika - kazao je Nebojša Obrknežev.

U konktekstu obilaska kineskih kompanija, on je dodao da je sastanak predsednika Vučića sa Si Đipingom sada još jači signal za sve kineske kompanije da je bezbedno investirati u Srbiji sa tehnologijom koju imaju.

- Veštačka inteligencija, DATA centri, energetika, nuklearne elektrane... Ne zaboravimo da je Kina jedna od najvažnijih zemalja u svetu po pitanju izgradnje nuklearnih elektrana pored Južne Koreje, Japana, Francuske i Ruske federacije. I sve to je ovekovečeno što potpisanim sporazumima, što memorandumima o saradnji. A ako govorimo o državničkoj poseti, govorimo paralelno i o stranačkoj poseti, jer je potpisan i novi memorandum o saradnji između Srpske napredne stranke i Komunističke partije Kine - rekao je Obrknežev.

- Videćemo šta će sve biti do četvrtka i koje će se još kineske fabrike, kompanije i giganti obići, i koliko će investicija doći u Republiku Srbiju, ali možemo slobodno reći da su se do sada vodili dobri razgovori, između ostalog i po pitanju spašavanje Juga Srbije, odnosno "Jumka" i "Simpa", gde kineski partneri mogu da se pronađu. I naravno očekujemo dalja ulaganja NR Kine u infrastrukturne objekte u Republici Srbiji, pre svega, u puteve - dodao je analitičar.

Peking stecište lidera, Srbija stecište Istoka i Zapada

Obrknežev se dodakao i Evropske unije.

- Kina u Srbiji vidi iskrenog prijatelja i prozor ka Evropi, iako postoje određena ograničenja Evropske unije ka NR Kini, ali kako se u svetu sve više menja geopolitički uticaj, tako će i konglomerat zvani Evropska unija morati više da sarađuje s Kinom, da ne bi bila zbrisana sa ekonomskog pijedestala na kojem se nalazi nekoliko zemalja sveta, poput SAD, Kine... Dovoljno je naglasiti da je i delegacija EU pre nekoliko meseci bila u Kini, tako da, iako postoje određena hladnoća u odnosima EU i Kine, odnosno Dalekog Istoka i "dalekog" Zapada, po pitanju ekonomije oni bi trebalo da sarađuju - kazao je Obrknežev.

On je istakao da je, poput Pekinga koji je do sad bio stecište svetskih lidera, Republika Srbija stecište Istoka i Zapada.

- U tom smislu mi sarađujemo sa svim državama s kojima možemo da nađemo određene kompromise, a sistem isključivosti, kojim možda određeni centri moći idu ka Istoku, odnosno od Istoka ka Zapadu, kod nas ne postoji, jer suverenost i nezavisna politika naše zemlje ogleda se upravo u tome da imate i kineske, i američke, i evropske, i ruske prijatelje i investicije - rekao je Obrknežev.

Na kraju, naš sagovornik je kazao da se u veoma kratkom vremenskom periodu odnos Srbije i Kine drastično podigao na visok nivo, sa Ordenom prijateljstva kao simbolom tog odnosa.

- Jer od 2012. godine ovo je drugi put da je Si Điping nekome dodelio ovaj orden. To našem narodu treba da služi na čast i mi kao građani Republike Srbije treba da budemo ponosni na Aleksandra Vučića, jer možda nam je do sada Daleki istok zaista bio dalek i nije se toliko obraćala pažnja na zemlje u tom delu sveta, ali vidimo da sada nije tako i da će mnogi ekonomski problemi građana Srbije ovom posetom biti rešeni - zaključio je Obrknežev.

Država jaka onoliko koliko ima saveznika

I narodni poslanik i analitičar Radoslav Milojičić Kena saglasan je sa Obrkneževim.

- Srbija je povećala svoj izvoz u Kinu čak 330 puta, što predstavlja istorijski i izuzetno značajan ekonomski rezultat koji najbolje govori o snazi i kvalitetu odnosa dve države, ali i o ogromnom potencijalu koji srpska privreda ima na jednom od najvećih tržišta na svetu - rekao je Radojičić.

On je kazao i da Orden prijateljstva koji je dodeljen predsedniku Aleksandru Vučiću predstavlja veliku čast ne samo za državno rukovodstvo, već i za čitavu Srbiju i naš narod, jer je to "priznanje iskrenom prijateljstvu, međusobnom poštovanju i dugogodišnjem partnerstvu koje je građeno strpljivo i odgovorno".

- Srbija mora da čuva i neguje sva svoja prijateljstva širom sveta, jer je svaka ozbiljna i stabilna država jaka onoliko koliko ima saveznika, partnera i zemalja sa kojima sarađuje na ekonomskom, političkom i diplomatskom planu. Ali istovremeno naš evropski put mora ostati jasan, stabilan i nedvosmislen - kazao je Radojičić za "Novosti".

Dodao je da naš narod sa velikim očekivanjima gleda na ovu posetu, nadajući se otvaranju novih radnih mesta, dolasku novih investicija, jačanju domaće privrede i konkretnim ekonomskim benefitima koji će u narednom periodu doprineti boljem životnom standardu građana Srbije.

